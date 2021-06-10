美股早盤漲逾200點 未受通膨增幅高於預期影響

美股三大指數10日早盤全面上漲。路透

5月通膨升幅高於預期，似乎未影響投資 人的信心，美股三大指數 10日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲逾200點，而科技股為主的那斯達克指數漲幅較小。

道瓊工業指數10日早盤漲218點或0.6%，標普500指數漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.2%，費城半導體指數漲0.2%，台積電ADR小跌0.2%。

勞工部 10日表示，5月消費者物價指數（CPI）比一年前上升5%，不僅比市場預期的4.7%來得大，也是以2008年夏季以來的最快速度攀升。

市場憂心通膨增溫的情緒，對上月的股市造成影響，因為投資人擔心物價上漲，將提高企業的成本、推升美債殖利率，並使聯準會（Fed）收回寬鬆貨幣政策。

Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）表示：「5月CPI不太可能大幅改變股市走勢，而且仍有指標顯示，通膨動能將在未來幾個月減弱。」

許多經濟學家也說，5月的中古車成本大增，很可能扭曲了通膨數據。根據美國勞工統計局，中古汽車和卡車上月價格大增逾7%，貢獻上月物價的三分之一漲幅。中古車價格大漲，可能反映了與疫情及汽車供應有關的暫時現象。