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美巨富估2025增至2.8萬人 台灣富豪人數預料超車這三國

編譯洪啟原／綜合外電
最新報告顯示，美國在五年內預料依然是超級富豪人數最多的全球熱點。美聯社
最新報告顯示，美國在五年內預料依然是超級富豪人數最多的全球熱點。美聯社

最新報告顯示，美國在五年內預料依然是超級富豪人數最多的全球熱點，此時亞洲巨富的人數正持續增加，台灣也入榜。

根據波士頓顧問公司（BCG）10日公布的2021年全球財富報告，美國2025年的「超高個人淨值人士」（UHNWI），預料比2020年暴增36%至2.8萬人左右。UHNWI的定義為財富逾1億美元的富豪。中國和印度的富豪人數成長比率將領先其他國家，預料分別勁增逾一倍至13,600人和增至1,400人。全球目前約有6萬名超級富豪，身價總和高達22兆美元。

若以人數來看，美國、中國去年的超高淨值人數分別為2.06萬人與7,800人，到2025年預料分別增加7,400人和5,800人。

至於台灣，巨富人數去年達1,300人，到2025年預料增加500人至1,800人，將超越印度的1,400人、瑞士的800人以及俄羅斯的700人。

根據報告，美國高超淨值人士2020年的可投資財富為5.8兆美元，從去年到2025年這五年內預料大增2兆美元。大陸超級富豪去年的可投資財富為3.6兆美元，到2025年預料勁增2.9兆美元。台灣巨富去年的可投資財富為4,000億美元，到2025年預料縮減2,000億美元。

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