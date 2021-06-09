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難脫區間震盪 道指跌逾150點

財經新聞組／綜合報導
由於難以從窄幅區間震盪中突破，美股收低。美聯社
由於難以從窄幅區間震盪中突破，美股收低。美聯社

由於難以從窄幅區間震盪中突破，美股收低。

道瓊工業平均指數連續第3個交易日收跌，下跌152.68點或0.44%收3萬4447.14點。史坦普500指數下跌7.71點或0.18%收4219.55點，低於5月7日觸及的盤中高點4238.04點和收盤紀錄4232.60點。那斯達克綜合指數也下跌13.16點或0.09%至1萬3911.75點。

工業和金融在史指11個類股板塊中跌幅最大，拖累大盤。

迷因股熱潮繼續翻騰，散戶交易員這次將注意力集中在Clean Energy Fuels，推動其股價上漲31.52%。前一日大漲85%的Clover Heath則是收跌23.61%。

許多華爾街人士認為，最新的散戶炒作個股事件應該只限於少數幾支個股，與1月對整體股市產生影響的GameStop交易狂潮不同。

巴克萊股票衍生品策略全球主管德思潘迪(Maneesh Deshpande)在報告中表示，「由於廣泛蔓延的風險較低，我們認為近期的軋空行情影響有限。」「目前的軋空走勢更加局限，可能是因為空頭部位偏高的個股數量大幅下降。」

隨著經濟繼續從疫情引發的衰退中反彈，投資人等待最新的通膨數據，以判斷物價上漲壓力是否只是暫時的。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)在報告中表示：「自4月中旬以來，美股基本上一直在區間震盪，短期內似乎不太可能突破。」「投資人想了解一旦聯準會(Fed)開始削減購債，定價壓力會變得多高，以及股市將會下跌多少。」

5月消費者物價指數(CPI)定10日公布。根據《道瓊》的數據，經濟學者預計CPI將較上年同期上漲4.7%。4月CPI同比上漲4.2%，為2008年以來最快漲幅。

數據方面，4月職位空缺飆升至歷史新高，在經濟復甦之下，有930萬個職位空缺。

指數 投資 道瓊

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