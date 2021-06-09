我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾63.8%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

比特幣失寵 分析師估可能跌到2萬美元區間

編譯洪啟原／綜合外電
比特幣近來跌跌不休。（路透）
比特幣近來跌跌不休。（路透）

密切注意加密貨幣近來拋售潮的策略師表示，比特幣本周迄今跌跌不休，未來可能跌破3萬美元。

券商Oanda、Evercore ISI以及Tallbacken資本顧問公司都認為，比特幣入若進一步下跌，可能跌到20,000美元這個區間。在香港交易的比特幣盤中跌約2%，報33,000美元。這款加密幣6月迄今已跌約10%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，投資人對美國監管機構的擔憂加深，比特幣下探至接近30,000美元，如果失守這個關卡，可能引發投資人大量拋售。

比特幣已從4月高點重挫至約32,000美元，受特斯拉執行長馬斯克質疑其能源消耗，和遭中國大陸審查等因素拖累。美國成功從發動美東輸油管線網攻的駭客身上追回比特幣贖金，也削弱比特幣不受政府監管的想法，這個想法正是比特幣備受青睞的原因。

Evercore技術策略師Rich Ross和Tallbacken分析師Michael Purves都警告，若比特幣從當前價位進一步下跌，可能跌至20,000美元這個區間。

不過，也有人依舊看好比特幣的長期展望。例如美國軟體公司Microstrategy執行長塞勒（Michael Saylor）無懼比特幣跌勢，把垃圾債的發債金額從4億美元提高至5億美元，以便募集更多資金購買進比特幣。

比特幣 美國 投資

上一則

尋找電動車電池供應商 蘋果洽中國寧德時代、比亞迪

延伸閱讀

白宮特助吳修銘 擁500萬元比特幣

白宮特助吳修銘 擁500萬元比特幣
美企發垃圾債買比特幣

美企發垃圾債買比特幣
加密貨幣獲利可上達60倍 專家:千萬別投入老本

加密貨幣獲利可上達60倍 專家:千萬別投入老本
選2024？川普：考慮搭檔德桑提斯 取代潘斯

選2024？川普：考慮搭檔德桑提斯 取代潘斯

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地