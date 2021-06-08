我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

超車馬雲、鍾睒睒 印度2大富豪躍居亞洲首富

編譯洪啟原／綜合外電
印度首富安巴尼（如圖）的個人身價和全球財富排行已超越中國同儕。(路透)
印度首富安巴尼（如圖）的個人身價和全球財富排行已超越中國同儕。(路透)

印度信實工業集團（Reliance Industries）創辦人安巴尼（Mukesh Ambani）和基礎設施霸主亞達尼（Gautam Adani），他們的個人身價和全球財富排行已超越中國中國首富，包括阿里巴巴集團創辦人馬雲。

彭博最新數據顯示，安巴尼和亞達尼的身價分別攀升至840億美元和780億美元，成為亞洲兩大首富。分析師認為，這顯示印度企業龍頭的影響力持續擴大，此時新冠肺炎疫情正壓迫規模較小的對手，並使投資人押注印度經濟復甦的選項減少。

安巴尼和亞達尼旗下企業股價大漲，推升身價水漲船高，即使第二波疫情現正肆虐印度。印度股市基準指數Nifty 50已從4月低點上漲約10%，歸因於投資人預期印度國內的需求將回升。

根據彭博，安巴尼在全球富豪中排行第12，緊追前一名的微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）。印度投資管理公司Marcellus創辦人穆克捷亞表示，安巴尼和亞達尼財富增加，顯示印度企業有愈來愈多獲利持續流入具主導地位的少數企業家手中，包含創辦人。

穆克捷亞說：「不論在哪個領域，印度企業的創辦人迄今為止的影響力都是區域性的，他們能把影響力擴大到全國。私募股權、創投資金和股市正為這些企業注資，你會發現貧富差距非常大。」

中國的億萬富豪近幾年盤踞在亞洲富豪排行榜的前幾名，受惠於阿里巴巴和騰訊這類中國科技公司突飛猛進的成長。

中國首富、中國礦泉水品牌農夫山泉創辦人鍾睒睒，在亞洲富豪排行榜位居第三，個人淨值為710億美元。騰訊創辦人馬化騰排行第四，身價為610億美元，馬雲位居第五，財富縮水至低於500億美元。

印度 中國 投資

上一則

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

延伸閱讀

助印度抗疫 台灣會館捐款、擬購製氧機

助印度抗疫 台灣會館捐款、擬購製氧機
傳北京施壓 馬雲將辭湖畔大學校長

傳北京施壓 馬雲將辭湖畔大學校長
馬雲又涼涼？傳將辭湖畔大學校長職務

馬雲又涼涼？傳將辭湖畔大學校長職務
馬雲「湖畔大學」改名 官方：擾亂秩序禁用

馬雲「湖畔大學」改名 官方：擾亂秩序禁用

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
「羅志祥小三」重創形象 愷樂嫁醫師不再復出

「羅志祥小三」重創形象 愷樂嫁醫師不再復出
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
「路怒」槍殺案 女嫌是台灣移民女 來自鑽石吧

「路怒」槍殺案 女嫌是台灣移民女 來自鑽石吧