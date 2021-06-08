超車馬雲、鍾睒睒 印度2大富豪躍居亞洲首富

印度首富安巴尼（如圖）的個人身價和全球財富排行已超越中國同儕。(路透)

印度 信實工業集團（Reliance Industries）創辦人安巴尼（Mukesh Ambani）和基礎設施霸主亞達尼（Gautam Adani），他們的個人身價和全球財富排行已超越中國 中國首富，包括阿里巴巴集團創辦人馬雲。

彭博最新數據顯示，安巴尼和亞達尼的身價分別攀升至840億美元和780億美元，成為亞洲兩大首富。分析師認為，這顯示印度企業龍頭的影響力持續擴大，此時新冠肺炎疫情正壓迫規模較小的對手，並使投資 人押注印度經濟復甦的選項減少。

安巴尼和亞達尼旗下企業股價大漲，推升身價水漲船高，即使第二波疫情現正肆虐印度。印度股市基準指數Nifty 50已從4月低點上漲約10%，歸因於投資人預期印度國內的需求將回升。

根據彭博，安巴尼在全球富豪中排行第12，緊追前一名的微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）。印度投資管理公司Marcellus創辦人穆克捷亞表示，安巴尼和亞達尼財富增加，顯示印度企業有愈來愈多獲利持續流入具主導地位的少數企業家手中，包含創辦人。

穆克捷亞說：「不論在哪個領域，印度企業的創辦人迄今為止的影響力都是區域性的，他們能把影響力擴大到全國。私募股權、創投資金和股市正為這些企業注資，你會發現貧富差距非常大。」

中國的億萬富豪近幾年盤踞在亞洲富豪排行榜的前幾名，受惠於阿里巴巴和騰訊這類中國科技公司突飛猛進的成長。

中國首富、中國礦泉水品牌農夫山泉創辦人鍾睒睒，在亞洲富豪排行榜位居第三，個人淨值為710億美元。騰訊創辦人馬化騰排行第四，身價為610億美元，馬雲位居第五，財富縮水至低於500億美元。