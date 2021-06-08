我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

史指平盤作收 繼續挑戰新高

財經新聞組／綜合報導
史坦普500指數收盤持平，挑戰5月歷史高點再次功敗垂成。(美聯社)
史坦普500指數收盤持平，挑戰5月歷史高點再次功敗垂成。(美聯社)

史坦普500指數收盤持平，挑戰5月歷史高點再次功敗垂成。

史指微升0.74點至4227.26點，較5月7日創下的歷史高點4238.04點低0.3%。道瓊工業平均指數下跌30.42點或0.09%至3萬4599.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲43.19點或0.31%至1萬3924.91點。

即使交車量增加，特斯拉仍回吐早盤漲幅，收跌0.25%。這家電動車製造商5月交車3萬3463輛中國製造汽車，較4月增加29%。

在疾病控制與預防中心(CDC)放寬對61個國家的旅遊限制後，航空股走升；放寬對象包括日本、法國、南非、加拿大、西班牙和義大利。聯合航空上漲0.75%，達美航空上漲2.08%。Jefferies對國際和商務出差的樂觀升評也提振了達美航空的股價。

波音股價小漲，因西南航空表示，在旅遊需求提升之下，它將提高最小的737 Max機型訂單近36架。

Reddit引發的交易狂熱蔓延到其他股票，尤其是Clover Health和溫蒂漢堡(Wendy's)。這家醫療保健新創公司盤中飆升100%，收盤上漲85.82%，而速食連鎖店則上漲25.85%。

證券交易委員會(SEC)7日表示正在關注市場持續波動，並誓言保護散戶投資人。

經濟數據方面，4月職位空缺數飆升至歷史新高，在經濟大復甦同時，職位空缺達到930萬個，遠高於3月的830萬，是勞工部職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)自2000年以來的新高點。

摩根大通策略師西爾佛(Daniel Silver)在報告中表示，「職位空缺的激增顯示企業很難填補職位空缺，而JOLTS數據中的離職人數也大幅增加，代表勞工有能力自行找到新工作，或對自己找到新職位的能力充滿信心。」「這兩項因素都反映出企業需要提高薪資，最近許多相關措施已陸續提出。」

至於其他訊息，8日稍早許多全球網站出現中斷，但問題的規模和範圍尚不清楚。當宕機消息傳開時，期指、尤其是那些以科技股為主的那指期指明顯下跌，但很快就收復了大部分跌幅。目前尚不清楚兩者是否相關。

5月消費者物價指數(CPI)定10日公布。根據《道瓊》數據，經濟學者預計CPI將年增4.7%。4月CPI年增4.2%，為2008年以來最快漲幅。

所有人的目光都集中在6月15日至16日舉行的最新聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，投資人期待聯準會(Fed)對通膨和貨幣政策的最新說法。官員們最近的評論顯示，Fed正開始讓市場為縮減資產購買做好準備。

指數 勞工部 投資

上一則

台灣萬海宣布重返美東航線 將巡航紐約

延伸閱讀

特斯拉領軍 美股那指早盤走高

特斯拉領軍 美股那指早盤走高
道指跌逾百點 史指挑戰高點

道指跌逾百點 史指挑戰高點
關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見

關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見

達美航空遭男闖駕駛艙被制伏 邊疆航空客機衝出跑道

達美航空遭男闖駕駛艙被制伏 邊疆航空客機衝出跑道

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱
「羅志祥小三」重創形象 愷樂嫁醫師不再復出

「羅志祥小三」重創形象 愷樂嫁醫師不再復出