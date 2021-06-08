史指平盤作收 繼續挑戰新高

史坦普500指數收盤持平，挑戰5月歷史高點再次功敗垂成。(美聯社)

史坦普500指數 收盤持平，挑戰5月歷史高點再次功敗垂成。

史指微升0.74點至4227.26點，較5月7日創下的歷史高點4238.04點低0.3%。道瓊工業平均指數下跌30.42點或0.09%至3萬4599.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲43.19點或0.31%至1萬3924.91點。

即使交車量增加，特斯拉仍回吐早盤漲幅，收跌0.25%。這家電動車製造商5月交車3萬3463輛中國製造汽車，較4月增加29%。

在疾病控制與預防中心(CDC)放寬對61個國家的旅遊限制後，航空股走升；放寬對象包括日本、法國、南非、加拿大、西班牙和義大利。聯合航空上漲0.75%，達美航空上漲2.08%。Jefferies對國際和商務出差的樂觀升評也提振了達美航空的股價。

波音股價小漲，因西南航空表示，在旅遊需求提升之下，它將提高最小的737 Max機型訂單近36架。

Reddit引發的交易狂熱蔓延到其他股票，尤其是Clover Health和溫蒂漢堡(Wendy's)。這家醫療保健新創公司盤中飆升100%，收盤上漲85.82%，而速食連鎖店則上漲25.85%。

證券交易委員會(SEC)7日表示正在關注市場持續波動，並誓言保護散戶投資 人。

經濟數據方面，4月職位空缺數飆升至歷史新高，在經濟大復甦同時，職位空缺達到930萬個，遠高於3月的830萬，是勞工部 職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)自2000年以來的新高點。

摩根大通策略師西爾佛(Daniel Silver)在報告中表示，「職位空缺的激增顯示企業很難填補職位空缺，而JOLTS數據中的離職人數也大幅增加，代表勞工有能力自行找到新工作，或對自己找到新職位的能力充滿信心。」「這兩項因素都反映出企業需要提高薪資，最近許多相關措施已陸續提出。」

至於其他訊息，8日稍早許多全球網站出現中斷，但問題的規模和範圍尚不清楚。當宕機消息傳開時，期指、尤其是那些以科技股為主的那指期指明顯下跌，但很快就收復了大部分跌幅。目前尚不清楚兩者是否相關。

5月消費者物價指數(CPI)定10日公布。根據《道瓊》數據，經濟學者預計CPI將年增4.7%。4月CPI年增4.2%，為2008年以來最快漲幅。

所有人的目光都集中在6月15日至16日舉行的最新聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，投資人期待聯準會(Fed)對通膨和貨幣政策的最新說法。官員們最近的評論顯示，Fed正開始讓市場為縮減資產購買做好準備。