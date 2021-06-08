全球經濟估成長5.6% 世銀：復甦強勁但不均

世界銀行今天發布「全球經濟展望」報告。(美聯社)

世界銀行今天在經濟報告中指出，後疫情 時代，全球復甦強勁但不均衡，許多發展中國 家仍在與疫情持續奮戰。報告預期2021 年全球經濟成長將達到5.6%。

世界銀行（World Bank）今天發布「全球經濟展望」（Global Economic Prospects, June 2021）報告，報告不包括台灣。

世界銀行指出，今年全球經濟成長率可望達到5.6% ，這將是80年來最高成長率。但報告指出，這主要是靠少數幾個主要經濟體的強勁反彈，許多新興市場 與發展中經濟體仍在持續與疫情奮戰。

報告指出，儘管出現復甦，但到今年年底，全球產出仍比疫情前預測的低約2%，約2/3新興市場與發展中經濟體的人均收入損失在2022年前仍難恢復。

在主要經濟體預測方面，報告預期美國今年經濟成長將達到6.8%，反映大規模財政支持與放寬防疫限制措施影響。

中國今年的經濟成長預期將達到8.5%，這主要是被壓抑的需求獲得釋放。歐元區今年預期為4.2%、日本為2.9%。

東亞與太平洋地區的年度經濟成長率預期為7.7%，明年則為5.3%。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，雖然出現令人歡欣的全球復甦跡象，但疫情仍持續為發展中國家人民帶來貧困與不平等。

他指出，全球協調努力，對加速疫苗分配與減債至關重要，特別是對低收入國家。而隨著健康危機逐漸散去，政府須著手解決疫情的長久性影響，採取措施，促進綠能、韌性與包容性增長，並維持整體經濟穩定。