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道指跌逾百點 史指挑戰高點

財經新聞組／綜合報導
迷因股本周再次成為關注焦點。AMC盤中大漲25%，收盤上漲14.63%。圖為在加州的連鎖電影院AMC。美聯社
迷因股本周再次成為關注焦點。AMC盤中大漲25%，收盤上漲14.63%。圖為在加州的連鎖電影院AMC。美聯社

股指小幅下跌，在上周走升後難以持續升勢。

史坦普500指數下跌3.37點或0.08%至4226.52點，較5月初的盤中歷史高點下跌0.3%；材料和工業是跌幅最大的類股。道瓊工業平均指數下跌126.15點或0.36%至3萬4630.24點。那斯達克綜合指數微漲67.23點或0.49%至1萬3881.72點。

迷因股本周再次成為關注焦點。AMC盤中大漲25%，收盤上漲14.63%，而GameStop和黑莓也上漲兩位數。儘管上周交易動盪，但這些投機性股票大多收跌。

由於對進行中經濟重新開放的樂觀情緒上升，上周主要股指上漲。史指上周上漲0.6%，使其2021年漲幅超過12%。道指和那指也上漲。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示：「由於經濟復甦的步伐似乎穩定，股市已回升至歷史高點。」「通膨上升的跡象大多被相信聯準會(Fed)『暫時性的說法的人漸增所抵銷。」

在Piper Sandler調升評級後，Visa股價小幅上漲。

4日的就業報告顯示，失業率從6.1%降至5.8%，新增55.9萬個工作崗位。該報告被認為足以保持投資人對經濟的信心，但也足以讓Fed不急於改變其寬鬆貨幣政策。

投資人關注本周的通膨數據，5月消費者物價指數(CPI)定10日公布。4月CPI同比上漲4.2%，是2008年以來的最快漲幅。如果物價繼續上漲，可能會導致Fed退出寬鬆政策。

7國集團(G7)國家上周就全球稅收改革達成協議，要求對全球大型企業的收入至少課徵15%的稅率。這低於拜登政府最初提出的最低稅率21%的建議，也未獲其他國家的支持。包括臉書和谷歌在內的主要大型企業樂見該協議。

指數 投資 拜登

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