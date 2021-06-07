全球投資人敦促亞洲高汙染發電事業減排 點名這些公司

包含中國華潤電力控股在內的發電事業，都須參與最新的氣候變遷目標計畫。路透

摩根大通（JP Morgan）和富達投資 （Fidelity）在內的全球投資人，將要求製造最多污染的亞洲發電事業減排溫室氣體，以實踐最新的氣候變遷 目標計畫。

這群投資人的資產總和高達8.8兆美元，將鎖定中國、香港、日本 及馬來西亞的大型燃煤發電公用事業。計畫支持者表示，這些電力公司在2019年總共製造約285噸二氧化碳，相當於西班牙全年的排放量。其他投資人還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）資產管理部門、鋒裕匯理投信（Amundi），以及日本三井住友銀行。

這是全球投資人所做的最新努力，他們強迫製造重大污染的這些電力公司改變經商模式和對氣候變遷議題採取行動。

中國華潤電力控股、香港中華電力公司、大馬國家能源有限公司（TNB），以及日本中部電力和J-Power能源開發株式會社都已收到通知，須參與這項計畫。該計畫預計7日公布。

根據金融時報（FT）根據看到的文件，投資人特別挑出這些電力公司，是因這些公司排放大量溫室氣體、擁有龐大的煤發電規模，或在全球達成零碳排的目標中被投資人視為具有戰略地位。亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）正協調這項計畫，該聯盟由13國的56名成員所組成，現正管理逾15兆美元的資產。

AIGCC執行董事米庫拉萊特（Rebecca Mikula-Wright）說：「亞洲的公用發電事業占全球總碳排量約23%。這些事業體轉向零碳排，對全球達成巴黎氣候協定的目標至關重，例如把氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內。」

根據這項計畫，投資人將對這些企業提出挑戰，包括董事會成員對氣候風險的問責、企業採用何種方式分階段淘汰燃煤，以符合巴黎氣候協定的目標，以及企業揭露相關資訊及如何在2050年前達成零碳排目標。