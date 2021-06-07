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Sony影像感測器出貨受華為衝擊 三星電子趁機搶市占

編譯葉亭均／綜合外電
Sony的影像感測器業務受華為訂單銳減影響。路透
Sony的影像感測器業務受華為訂單銳減影響。路透

Sony集團的半導體事業成長已經減緩，反映出先前的美中貿易戰，導致Sony公司賣給華為智慧手機使用的影像感測器出貨銳減。

日經新聞報導，雖然Sony靠著中國大陸其他智慧廠商的訂單支撐，避免影像感測器的整體出貨量減少，但顯然得等到2023年3月止的2022年度，才會見到獲利復甦，原因是高階智慧手機的影像感測器需求疲弱。

在南韓三星電子猛攻市占之際，Sony正努力重新奪回這塊智慧手機市場。三星的強項在於中階智慧手機的影像感測器。

Sony半導體解決方案事業總裁兼執行長清水照士在6月3日的記者會上表示：「在截至2022年3月止的年度，我們無法達成獲利復甦。」

Sony半導體事業預期，今年度的營業利益將連續第二年下滑，減至1,400億日圓（12.6億美元）。這項預測反映在美中貿易摩擦後，智慧手機市場結構出現變化。

根據研究業者IDC的資料，華為在今年第1季的全球智慧手機出貨市占率僅4%，較去年同季下滑約14個百分點，當時市占為全球第二。這凸顯出美國政府禁止美企向華為出口美國技術的影響。

隨著華為在智慧手機市場的市占消退，三星、蘋果、和小米、Oppo與Vivo等三家中國大陸智慧手機製造商擴大市占。

Sony掌握半數的全球影像感測器市場。由於市場對高解析度智慧手機鏡頭需求成長，以及近年來一支智慧手機會用上兩顆或以上的鏡頭，讓擅長於生產高階感測器的Sony對蘋果、華為的出貨增加。

但隨著華為智慧手機失去市占，對於用在高階智慧手機的先進感測器需求已減弱。Sony因此向主要生產中、低階智慧手機的三大陸廠增加供貨，雖然價格較低，但製造商要求影像品質改善，以用來吸引消費者。

三星則希望利用美中貿易摩擦的「新常態」來重新奪回市占。三星每年出貨近3億支智慧手機，其中多數包含自家生產的影像感測器。除了坐擁需求穩定的優勢，三星還擅長生產用於中階智慧手機的高畫素感測器，而且見到需求成長。

在全球影像感測器市場，三星的市占為20%，落後於Sony的50%。清水照士說，三星吹捧擁有高畫素感測器所需的微製程技術，「我們實際上在高畫素方面落後是令人擔心的」。

Sony已規劃在直到2023年度的三年計畫中支出7,000億日圓強化半導體事業的生產設備，但研究機構指出，如果微製程技術的重要性提高，三星可能會獲得優勢，因為三星在投資方面的餘裕空間更大。

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