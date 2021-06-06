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再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫出席倫敦G7財長會議。歐新社
美國財政部長葉倫出席倫敦G7財長會議。歐新社

美國財政部長葉倫表示，總統拜登應該繼續推動他的4兆美元支出計畫，即使這套計畫可能引發通膨並延續至明年，也可能引發升息。

葉倫6日結束在倫敦G7財長會議後返程、接受彭博資訊訪問時表示：「如果我們因此迎來利率稍微較高的環境，從社會和聯準會觀點而言，實際上是有利的（plus，加分）。」

近幾個月，對通膨的相關論辯升溫，葉倫等人主張當前的物價上漲，是供應鏈瓶頸、經濟重新開放導致支出激增等疫情相關因素引發的暫時反常現象，但批評人士主張，數兆美元的政府紓困措施可能引發持續性的物價大漲。

葉倫表示，拜登的支出方案可能使政府每年增加4,000億美元支出，但仍不足以導致通膨過熱。她說，任何因紓困方案而引發的價格激漲，將在明年消退。

葉倫表示：「我們在過去十年一直在對抗過低的通膨，而且現在利率過低。」她說，「我們希望它們回到」正常利率環境，「如果這有助於舒緩情勢，那麼這不是件壞事，而是一件好事」。

美國4月公布，通膨年增率達4.2%，5月的通膨數據將於本周四 （10日）出爐。在2018年接棒葉倫擔任聯準會主席的鮑爾一直尋求說服投資人，他不急著在短期內考慮撤回經濟支撐措施。鮑爾和聯準會官員持續預測，直到2023年，主要利率都會維持在近零水準。

葉倫表示：「我將不會放棄下一輪方案。它們不代表是刺激，而是解決我們經濟長期需求的投資措施。」

G7財長和央行首長在5月28日舉行視訊會議，根據一名財政部官員表示，其他國家官員要求葉倫釐清她對通膨的看法，最終認同葉倫對物價今年飆漲可能只是暫時情況的評估。

葉倫表示，如果通膨持續上升，貨幣政策決策者也有辦法應付，「我了解那個世界，他們非常優秀，我不認為他們將搞砸一切」。

葉倫 利率 聯準會

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