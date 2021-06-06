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全球電子代工大廠偉創力：晶片短缺至少到2022年中

編譯季晶晶/ 綜合外電
全球電子代工大廠偉創力預測，擾亂汽車產業並威脅消費者科技產品供應的晶片短缺至少會持續到2022年中。路透
全球電子代工大廠偉創力預測，擾亂汽車產業並威脅消費者科技產品供應的晶片短缺至少會持續到2022年中。路透

全球電子代工大廠偉創力（Flex）警告，擾亂汽車產業並威脅消費者科技產品供應的晶片短缺問題，至少還會持續一年。面對這項危機，偉創力給出的是目前最悲觀的預測之一。

金融時報報導，總部設在新加坡的偉創力在全球30國有100多座廠，為包括福特（Ford）、戴森（Dyson）、惠普（HP）在內多家公司生產裝置和電子產品，是晶片大買家。

偉創力採購長Lynn Torrel說，該公司仰賴的半導體製造商已經推遲他們對於短缺何時可以結束的預測。她說：「需求如此強勁，預期是2022年中到末期，要看大宗商品的情況。有些人預期（短缺持續）到2023年。」

偉創力執行長Revathi Advaithiyrcru說，疫情造成的破壞，促使它的跨國企業客戶比當初遭遇美中貿易戰還要更認真地考慮重組供應鏈，可能包括更加區域化。

她補充說：「大部分公司不會因為關稅，就做出區域化的決定。他們知道那可能只是短期影響，但衝擊整體成本的疫情和運輸成本升高等，會帶動區域化。」

晶片廠目前正投資新的產能，但建廠複雜，可能要花上兩年的時間。

Torrel表示，如果新冠疫苗接種使消費者支出轉向服務業，且在全球自疫情復甦之際，人們花在消費者電子產品上的錢減少，情況可能改善。

然而她警示，一些看起來不大的問題--例如許多半導體供應商所在的馬來西亞，最近封城兩周--可能對已經承壓的供應鏈造成很大的影響。

疫情 晶片 供應鏈

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