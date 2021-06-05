美股逼近歷史新高 基建股下周表現備受關注

投資人提醒，美國基礎建設計畫若有任何閃失，基建股勢必難以招架。美聯社

美國 股市周五收漲，再度臨近歷史新高，備受市場關注的就業報告略遜於預期，稍緩美國經濟過熱的疑慮。美國兩黨下周將就規模1.7兆美元的基礎建設計畫談出更具體的方向，若有任何閃失，基建股勢必難以招架。

道瓊工業指數 周五上漲179.35點收在34,756.39點，逼近上個月創下的歷史新高；史坦普500指數漲0.9%收4,229.89點，距歷史新高也只差9點。那斯達克綜合指數則反彈1.5%。

受費城半導體指數反攻2.4%的激勵，台積電ADR也大漲2.3%，收復周四失地。

一周下來，道瓊和史坦普各漲0.7%和0.6%，那斯達克漲0.5%。

美國運輸部長布塔朱吉劃定6月7日是和共和黨參議員必須談出「明確方向」的日子。他提醒，若無結果，民主黨參議員會提出目標更明確的版本。

如果朝野無法就基礎建設達成具體協議，今年來大漲的基建概念股勢必崩跌。工業類和材料類股今年各漲大約20%，領先史坦普500指數12.5%的漲勢，其中美國鋼鐵（US Steel）和Nucor各漲近200%和104%。

美股本周糾結於幅度不大漲跌的之間，直到最後一個交易日才打破沉悶。勞工部周五公布的5月就業數字略少於經濟專家所料，失業率下降則超出預期。投資 人對數據好壞參半的數據是：勞動市場是好轉了，但步調不足以讓聯準會（Fed）急於緊縮對經濟的支持。

Aberdeen Standard Investments經濟師馬侃評論道，撇開薪資上揚的壓力不談，「Fed堅信短期物價壓力不會持久，這表示若沒有誇張的意外，利率直到2023年都會保持不動 」。

因此，美國下周四公布的5月消費者物價指數（CPI）將是下一個焦點。道瓊社調查經濟專家估計CPI會較去年上漲4.7%，核心物價上漲3.4%。如果物價持續高漲，Fed才可能開始收回寬鬆措施。

不過，Fed本周宣布，將開始出售在疫情期間買進的公司債，儘管這類債券和債券ETF規模只有138億美元，有人解讀這是Fed開始龜速從寬鬆措施退場的第一步。但是令投資人不解的是，美股反應還算淡定。Northern Trust財富管理公司投資總監尼克森（Katie Nixon）形容「這是小茶壼裡的迷你風暴」。