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鮑爾：氣候變遷非Fed制定政策的主要考量

編譯林奇賢／綜合外電
國際清算銀行（BIS）、法國央行、國際貨幣基金組織（IMF）以及綠色金融系統網路（NGFS）在6月2-4日舉辦綠天鵝（Green Swan）全球虛擬會議，討論氣候變遷的相關議題，包括Fed等央行領導人，在會中探討央行所扮演角色與面臨的難題。美聯社
國際清算銀行（BIS）、法國央行、國際貨幣基金組織（IMF）以及綠色金融系統網路（NGFS）在6月2-4日舉辦綠天鵝（Green Swan）全球虛擬會議，討論氣候變遷的相關議題，包括Fed等央行領導人，在會中探討央行所扮演角色與面臨的難題。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日表示，氣候變遷並非Fed制定貨幣政策的主要考量，而他所說的話和其他央行首長形成對比，例如，歐洲央行（ECB）總裁拉加德採取的立場是，氣候是ECB要處理的核心議題。

CNBC報導，鮑爾在國際清算銀行（BIS）舉辦的綠天鵝（Green Swan）會議上說，有關處理全球暖化的議題，政府的職責比Fed來得更大，「目前，在制定貨幣政策時，氣候變遷並不是我們直接考慮的要素。我們正在積極探索，對我們監督、監理和金融穩定的責任而言，氣候到底會帶來什麼影響」。

近幾個月來，Fed對氣候變遷展現更積極的態度，不僅設立兩個探討這項議題的內部委員會，還加入「綠色金融體系網路」（NGFS）。

然而，如今鮑爾明確表示，Fed在這項議題能發揮的作用，只限於監管銀行和金融體系的其他環節，而非制定公共政策。他也說，Fed就氣候相關議題對銀行進行壓力測試「有很多值得一提的作為」，但他並沒有承諾具體的計畫。

鮑爾說：「在Fed，我們重視自己的角色要與既有的職責緊密連結。我們的職責並沒有變，並未賦予需制定整體政策的角色，也沒有支持政府經濟政策的次要職責。」Fed職責為充分就業和穩定物價，但近來其作為被指跨越職責界線而面臨一些批評，尤其是來自共和黨籍議員的批判。

鮑爾 氣候變遷 央行

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