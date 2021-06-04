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環球音樂傳找艾克曼旗下SPAC上市 估值上看400億美元

編譯洪啟原／綜合報導
環球音樂據傳找上避險基金大亨艾克曼旗下SPAC洽談上市事宜，有望使這家唱片公司的估值上看400億美元。（路透）
環球音樂據傳找上避險基金大亨艾克曼旗下SPAC洽談上市事宜，有望使這家唱片公司的估值上看400億美元。（路透）

彭博引述消息人士報導，避險基金大亨艾克曼（William Ackman）旗下的特殊目的收購公司（SPAC），與環球音樂集團（UMG）即將談成一項交易案，有助這家唱片公司的估值上看約400億美元。

根據Dealogic，這將是歷來規模最大的SPAC交易案，將超越不久前新加坡叫車平台Grab的350億美元上市案。若加入UMG的債務，UMG的企業價值將達到420億美元。

華爾街日報引述消息人士報導，UMG和艾克曼旗下的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）不保證能談成協議。若這樁交易談成，可能在未來數周完成交易，且不須額外展開盡職調查（due diligence）。

對UMG母公司、法國媒體巨擘威望迪（Vivendi）而言，這筆交易為UMG上市提供途徑。Vivendi曾討論年底前分拆UMG。UMG是全球最大的音樂公司，旗下知名歌手包括泰勒絲（Taylor Swift）、德瑞克（Drake）及比莉（Billie Eilish）。潘興廣場資本和UMG對這項交易案不予置評。

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