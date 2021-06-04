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全球都在塞 貨櫃北美線回程亞洲 7月15日加收附加費

記者黃淑惠／即時報導
全球貨櫃輪運價漲不停，不只是亞洲去北美運價狂飆，罕見現在北美到亞洲的回程線也要漲。圖為長榮海運貨櫃輪。（本報系資料照片）
全球貨櫃輪運價漲不停，不只是亞洲去北美運價狂飆，罕見現在北美到亞洲的回程線也要漲。圖為長榮海運貨櫃輪。（本報系資料照片）

全球貨櫃輪運價漲不停，不只是亞洲去北美運價狂飆，罕見現在北美到亞洲的回程線也要漲，市場傳出長榮（2603）已發出通知給客戶，預計7月15日加收綜合費率上漲附加費（GRI）從美國及波多黎各到中國、台灣、日本、韓國、香港。

貨櫃輪市場熱絡到回程都能加收GRI，從美國到亞洲主要港口每20呎櫃漲80美元，每40呎櫃漲100美元，至於從美國及波多黎各到到其他地區每20呎櫃漲160美元，每40呎櫃漲200美元。

業界表示，過去回程貨，對於業界來說，都是載空貨櫃回來亞洲，載運價格都很便宜，都只有去程的一半的運價，很少聽到能加收各種附加費用，隨著全球市場大缺櫃，海運業者急著調櫃回亞洲，回程貨的使用櫃天期另外談加價外，現在還正式宣布要加收回程線的附加費，這樣的市況代表海運市場非常好。

GRI加收過去多用在北美航線，通常是船公司為補償運輸成本所祭出的手段，由於現在貨櫃是賣方市場，之前海運界已經陸續針對去程不只是加收旺季附加費(PSS)，罕見調漲回程的GRI，顯示旺季前市場真的很擁擠，所以回程也要開始加費用。

亞洲到北美的去程自6月1日起，已經陸續實施加收PSS及GRI，台灣的貨櫃三雄長榮、陽明（2609）及萬海（2615）都分別跟進漲價，各家調幅不同，平均加收費用約在15%-20%，這個部份的效益將開始顯現在6月營收上。

美國 台灣 長榮

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