首申失業金者新低 就業崗位大增 美元指數3周來最高

美元指數周四上漲0.7%，至90.5040。(路透)

美元周四升至三周來最高價位，受優於預期的美國就業 數據提振，數據顯示就業市場好轉，也可以看見世界最大經濟體正在從新冠肺炎疫情 中復甦。

美元兌歐元升至三周高位，兌日圓升至兩個月高位。在美國公布初請失業金數據和民間就業報告前，美元就已站穩腳跟。

美元指數上漲0.7%，至90.5040，盤中觸及90.554的三周來高位 。在4月下跌2%和5月進一步下跌1.6%之後，美元指數最近幾個交易日在89.946附近找到了 強勁的支撐。

歐元兌美元下跌0.7%，至1.2123美元。美元兌日圓上漲0.6%，至110.245日圓。稍早，美元兌日圓升至兩個月高位110.315日圓。

ADP全國就業報告顯示，5月美國民間就業崗位增加了97.8萬個，為去年6月以來最大增幅。經濟學家原本預估，5月民間就業崗位將增加65萬個。

與此同時，美國上周初請失業金人數降至40萬人以下，這是新冠疫情一年多前爆發以來的首次。

Tempus 外匯策略師兼交易商Juan Perez說：「美元升值是合理的，因為美國經濟似乎正在走出疫情模式，現在的指標給我們提供了 明顯動能的跡象。」

交易商靜候周五公布的美國5月非農就業報告，此報告可能為聯準會（Fed）本月會議定下基調。華爾街分析師普遍預期美國非農就業5月料增加65 萬個就業。

FOREX.com and City Index全球市場研究主管Matt Weller在一份研究報告中稱，「在 擺脫新冠疫情帶來的前所未有的干擾之際，美國勞動力市場的不確定性和波動性仍高於以往 」。

Weller補充說：「這份報告中的單月波動出了名的難以預測，所以我們不會對任何預測 關注得太多。」

Fed也開始出脫購買的部分資產，一些分析師表示，這可能是聯儲最終縮減量化寬鬆 政策的前兆。