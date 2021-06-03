勞動數據支撐 道指跌深收平

周期性股票推升道瓊工業平均指數收復盤中跌幅，收盤持平。(美聯社)

周期性股票 推升道瓊 工業平均指數收復盤中跌幅，收盤持平，優於預期的勞動市場數據也支撐了市場情緒。

道指在盤中一度下跌265點後，收盤下跌23.34點或0.07報3萬4577.04點。史坦普500指數下跌15.27點或0.37%至4192.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌141.82點或1.03%至1萬3614.51點。

史指較上月初創下的歷史高點低約1%，過去2周左右一直徘徊在這些水平附近。今年以來上漲超過11%。

默克和道氏是道指表現最好的2支成分股，上漲超過2%。在史指的11個類股中，消費性必需品和公用事業類股漲幅最大，而非必需消費品和科技股拖累大盤，分別下跌1.2%和0.9%。

通用汽車(GM)上漲6.39%，該公司預計其2021年上半年業績將「明顯優於」先前的財測。

根據薪資處理公司ADP最新發布的報告，由於企業新雇近100萬員工，5月私人就業 成長速度為近一年來的最快。

本月新聘人數達97.8萬人，較4月修正後的65.4萬人大幅增加，是2020年6月以來最大增幅。 接受《道瓊》調查的經濟學者估值增加68萬人。

與此同時，最新的初請失業金人數略高於預期。截至5月29日當周首次申請失業救濟金人數總計38.5萬人，高於《道瓊》估計的39.3萬人。這也是自新冠疫情爆發以來申請申請失業救濟金人數首度低於40萬。

E-Trade總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「隨著ADP數據的驚人表現，失業救濟金申領人數跌破40萬大關，所有人都將關注4日更重要的就業報告。」「似乎所有焦點都在就業，經濟正在閃現一些非常真實的跡象，顯示不僅僅是捲土重來，可能更像是經濟再度擴張。」

在4日公布就業報告之前，股市可能會停滯不前。接受《道瓊》調查的經濟學者估計5月新增67.1萬個非農就業人數。4月增加26.6萬個工作崗位。

投資人繼續關注迷因股的瘋狂走勢，尤其是連鎖電影院AMC Entertainment。該股在前一個交易日幾乎翻了一倍後下跌30%，但在宣布數小時內完成新股發行、籌集5.87億元後，股價一度30%，收盤下跌20.4%。

其他迷因股也面臨壓力。Bed Bath & Beyond下跌27.81%。在SoFi的散戶經紀平台上追踪50支持股最高股票的SoFi Social 50 ETF(SFYF)下跌6%。

一如今年初時散戶在Reddit上的操作，本周初再度引發AMC的軋空走勢。根據S3 Partners的數據，隨著股價飆升，放空該股的賣空者2日損失了28億元，今年以來的虧損超過50億元。當股票持續上漲時，放空者被迫回購股票以減少損失。