我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幕後／賴清德探日本助台疫苗 安倍系統速回「可以」

美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

全球房價創2006年來最大漲幅 引發泡沫疑慮

編譯黃嘉洵／綜合外電
各國過去一年房價漲幅 。(資料來源：萊坊)
各國過去一年房價漲幅 。(資料來源：萊坊)

新冠肺炎疫情爆發以來的這一年，全球經濟陷入衰退，無以計數的人失去工作，但一項統計顯示，房屋平均售價不跌反漲，甚至寫下金融海嘯前夕以來最大漲幅，也引發泡沫疑慮。不過報告指出，隨著各國政府打房、刺激措施將陸續退場及變種病毒崛起，房市預料將降溫。

彭博資訊報導，不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）3日公布全球房價指數，截至今年3月底止的這一年全球平均房價躍漲7.3%，創2006年第4季以來最大漲幅。其中房價漲最兇的是土耳其，漲幅達32%，紐西蘭以22.1%的漲幅居次；美國房價漲13.2%，全球排名第五，寫下2005年12月以來最大漲幅。

就亞洲房市而言，新加坡漲幅最大，這一年來房價大漲6.1%，其次為南韓漲5.8%，日本漲5.7%；全球最寸土寸金的香港漲2.1%。該指數衡量56個國家與地區的平均房價。

新冠疫情期間祭出的大規模財政與貨幣刺激措施，帶動全球不動產價格大漲。

但這也引發泡沫疑慮，數個國家已採取行動使房市降溫。

例如紐西蘭已取消對房地產投資人的租稅優惠，且政府預期房價漲幅在明年6月以前將放緩至0.9%。

中國也祭出一系列措施，以抑制開發商並限制銀行放款。

萊坊在報告中指出：「隨著各國政府採取行動，加上數個市場預計在今年稍晚收手財政刺激措施，買方情緒預料將降溫。此外，變種病毒威脅及斷斷續續的疫苗接種進度，可能使房價進一步面臨下行壓力。

新冠疫情爆發以來的這一年，全球房屋平均售價寫下金融海嘯前夕以來最大漲幅。（路透）
新冠疫情爆發以來的這一年，全球房屋平均售價寫下金融海嘯前夕以來最大漲幅。（路透）

房價 變種病毒 疫情

上一則

沙國調漲7月亞洲原油售價 幅度高於預期

下一則

勞動數據支撐 道指跌深收平

延伸閱讀

WHO：越南沒有新混種病毒 而是印度變異株

WHO：越南沒有新混種病毒 而是印度變異株
開放交易後狗狗幣大漲25% 馬斯克發推慶祝再創高峰

開放交易後狗狗幣大漲25% 馬斯克發推慶祝再創高峰
全球接種率落差 新冠繼續囂張 恐削弱疫苗效力

全球接種率落差 新冠繼續囂張 恐削弱疫苗效力
莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染

莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑