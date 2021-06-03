我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國也將提供疫苗給台灣 預計6月底送出

日助台疫苗 日媒：安倍是推手 背後還有美國影子

儘管勞動市場報喜 美股早盤仍挫跌 特斯拉連4天走低

編譯陳律安／綜合外電
儘管勞動市場報喜，美股3日早盤仍下跌。(美聯社)
儘管勞動市場報喜，美股3日早盤仍下跌。(美聯社)

儘管美國勞動市場報佳音，但對美國聯準會（Fed）可能提前緊縮的疑慮，以及美國與俄羅斯、中國大陸的地緣政治緊張升溫，拖累了美股三大指數3日早盤下跌，其中美國電動車大廠特斯拉股價更連跌四天。

道瓊工業指數跌160點或0.47%、標普500指數跌0.93%、那斯達克指數跌1.45%、費城半導體指數跌1.7%、台積電ADR跌1.4%。英特爾跌1.9%，超微跌1.1%。

美國勞工部3日公布，止於5月29日當周，初領失業救濟金人數為38.5萬人，低於市場預期的39.3萬人，也是新冠疫情爆發以來首度少於40萬人，顯示國內勞動市場正持續復甦。有「小非農」之稱的ADP報告顯示，5月民間企業的增聘人數達97.8萬人，比4月的65.4萬人大幅增加，也遠高於市場預期的68萬人，並創下2020年6月來最大增幅。

就業市場明顯改善，增添投資人對Fed可能比預期更早撤回經濟刺激措施的憂慮，加上俄羅斯政府宣布其主權基金將去美元化，以及美國公布計畫將修改一項與中國大陸軍方有關企業投資禁令，導致美股早盤全面下挫，科技股受創尤重。

特斯拉股價3日早盤再度下跌0.8%，已連續四日挫跌，此前特斯拉宣布，將在美國召回逾5500輛Model 3和Model Y，因為安全帶扣可能未妥善裝配。

這是特斯拉在數日內第二度召回。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）2日公布，特斯拉將召回近6000輛Model 3和Model Y車款，原因是煞車卡鉗可能鬆動。

近日飆漲的迷因股AMC影院，早盤則下挫5.43%。

美國 特斯拉 指數

上一則

迷因股狂熱燒到亞洲 印韓散戶也瘋AMC

延伸閱讀

迷因股狂熱燒到亞洲 印韓散戶也瘋AMC

迷因股狂熱燒到亞洲 印韓散戶也瘋AMC
電動車大戰 特斯拉仍具優勢

電動車大戰 特斯拉仍具優勢
財經簡訊

財經簡訊
馬斯克：缺晶片 特斯拉大挑戰

馬斯克：缺晶片 特斯拉大挑戰

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛