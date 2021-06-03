儘管勞動市場報喜 美股早盤仍挫跌 特斯拉連4天走低

儘管勞動市場報喜，美股3日早盤仍下跌。(美聯社)

儘管美國 勞動市場報佳音，但對美國聯準會（Fed）可能提前緊縮的疑慮，以及美國與俄羅斯、中國大陸的地緣政治緊張升溫，拖累了美股三大指數 3日早盤下跌，其中美國電動車大廠特斯拉 股價更連跌四天。

道瓊工業指數跌160點或0.47%、標普500指數跌0.93%、那斯達克指數跌1.45%、費城半導體指數跌1.7%、台積電ADR跌1.4%。英特爾跌1.9%，超微跌1.1%。

美國勞工部3日公布，止於5月29日當周，初領失業救濟金人數為38.5萬人，低於市場預期的39.3萬人，也是新冠疫情爆發以來首度少於40萬人，顯示國內勞動市場正持續復甦。有「小非農」之稱的ADP報告顯示，5月民間企業的增聘人數達97.8萬人，比4月的65.4萬人大幅增加，也遠高於市場預期的68萬人，並創下2020年6月來最大增幅。

就業市場明顯改善，增添投資人對Fed可能比預期更早撤回經濟刺激措施的憂慮，加上俄羅斯政府宣布其主權基金將去美元化，以及美國公布計畫將修改一項與中國大陸軍方有關企業投資禁令，導致美股早盤全面下挫，科技股受創尤重。

特斯拉股價3日早盤再度下跌0.8%，已連續四日挫跌，此前特斯拉宣布，將在美國召回逾5500輛Model 3和Model Y，因為安全帶扣可能未妥善裝配。

這是特斯拉在數日內第二度召回。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）2日公布，特斯拉將召回近6000輛Model 3和Model Y車款，原因是煞車卡鉗可能鬆動。

近日飆漲的迷因股AMC影院，早盤則下挫5.43%。