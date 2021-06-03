不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州
台積電總裁魏哲家日前宣布台積電在美國亞利桑納州投資的廠區已經開始動工建造，《日經亞洲評論》3日解析為何台積電會選擇到「沙漠」去押注它在美國的120億美元重大投資。
日經說，台積電落腳以大峽谷、貧瘠沙漠聞名的亞利桑納州，許多人或許會覺得好奇怪，半導體業不是需要大量的水嗎？有趣的是，「水」反而被分到最不必擔心的問題那一邊去了。
其實亞利桑納州已經有著頗具規模的半導體產業聚落，英特爾（Intel）等其他半導體公司在該州營運多年。今年3月英特爾也宣布了將再投資200億美元，增建兩座晶圓廠。
麥肯錫資深合夥人Bill Wiseman告訴日經，晶圓廠最重要的基礎建設其實是「電」，水一直都不是業者的焦點，水的成本大約只占每片晶圓的幾美分而已。再者，這麼多年下來，晶片廠早已練就以最高效率使用水的武功。例如英特爾就宣告了2030年以前將達成工廠回存的新鮮水將多於消耗的目標。現在亞利桑納廠每天循環利用的水有3,400萬公升。
半導體廠更在意的是彼此支援的大生態系，這會個大型群聚，包括設備供應商、化學品以及其他多種材料等至少10到15家的公司在一起，才能完成晶片整個製造過程。
日經指出，亞利桑納州拜英特爾之賜，已經有了完整的半導體供應鏈。早在1980年英特爾就到Chandler設廠，這座工廠現在成了英特爾全球最大的製造廠。根據亞利桑納州商務局的資料，該州有全美第四大的晶片製造雇用工數，2.2萬個工作職位直接與半導體製造有關。除了英特爾，恩智浦、高通、博通等晶片公司都在亞利桑納州有廠。
Wiseman說，「在亞利桑納已經有蠻多的製造業營運，著眼美國的晶圓廠聚落的話，亞利桑納真的是很不錯，而且很多。」
優惠獎勵也是個誘因。日經說，目前台積電和建廠所在地鳳凰城市政府還在談條件，具體細節尚末公布。
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