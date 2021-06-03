不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

台積電 總裁魏哲家日前宣布台積電在美國亞利桑納州 投資的廠區已經開始動工建造，《日經亞洲評論》3日解析為何台積電會選擇到「沙漠」去押注它在美國的120億美元重大投資。

日經說，台積電落腳以大峽谷、貧瘠沙漠聞名的亞利桑納州，許多人或許會覺得好奇怪，半導體業不是需要大量的水嗎？有趣的是，「水」反而被分到最不必擔心的問題那一邊去了。

其實亞利桑納州已經有著頗具規模的半導體產業聚落，英特爾（Intel）等其他半導體公司在該州營運多年。今年3月英特爾也宣布了將再投資200億美元，增建兩座晶圓廠。

麥肯錫資深合夥人Bill Wiseman告訴日經，晶圓廠最重要的基礎建設其實是「電」，水一直都不是業者的焦點，水的成本大約只占每片晶圓的幾美分而已。再者，這麼多年下來，晶片 廠早已練就以最高效率使用水的武功。例如英特爾就宣告了2030年以前將達成工廠回存的新鮮水將多於消耗的目標。現在亞利桑納廠每天循環利用的水有3,400萬公升。

半導體廠更在意的是彼此支援的大生態系，這會個大型群聚，包括設備供應商、化學品以及其他多種材料等至少10到15家的公司在一起，才能完成晶片整個製造過程。

日經指出，亞利桑納州拜英特爾之賜，已經有了完整的半導體供應鏈。早在1980年英特爾就到Chandler設廠，這座工廠現在成了英特爾全球最大的製造廠。根據亞利桑納州商務局的資料，該州有全美第四大的晶片製造雇用工數，2.2萬個工作職位直接與半導體製造有關。除了英特爾，恩智浦、高通、博通等晶片公司都在亞利桑納州有廠。

Wiseman說，「在亞利桑納已經有蠻多的製造業營運，著眼美國的晶圓廠聚落的話，亞利桑納真的是很不錯，而且很多。」

優惠獎勵也是個誘因。日經說，目前台積電和建廠所在地鳳凰城市政府還在談條件，具體細節尚末公布。