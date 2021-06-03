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財星美國500大揭曉 沃爾瑪、亞馬遜、蘋果高居前三名

編譯陳律安／綜合外電
疫情帶動沃爾瑪的業績大幅成長。美聯社
疫情帶動沃爾瑪的業績大幅成長。美聯社

財星雜誌2日公布最新全美500大企業排名，受新冠疫情拉抬業績的沃爾瑪、亞馬遜及蘋果公司高居前三名，沃爾瑪更是連九年登上營收王寶座。

沃爾瑪去年的營收逼近5,000億美元，是財星500大企業名單上眾多受惠於疫情的公司之一。在店家關門和社交距離規範迫使民眾網購之際，沃爾瑪的電商銷售激增79%。

網購潮也嘉惠了亞馬遜，使這家電商巨擘連續第二年奪下財星500大企業第二名。這家總部位於西雅圖的公司2020年營收成長38%至逾3,860億美元，獲利為213億美元。亞馬遜的最新財報顯示，上年度（去年4月至今年3月底）的獲利達269億美元，比前三年度總和247億美元還多。

蘋果公司上會計年度的營收達2,750億美元，居財星500大企業的第三名，但它是名單上最賺錢的企業。隨著更多民眾遠距上班和或上學，蘋果iPad和麥金塔電腦的銷售創下新高。

今年的四至十名依序為：全美最大連鎖藥局CVS Health、United Health、波克夏（Berkshire Hathaway）、醫療保健業者McKesson、藥品批發業者AmerisourceBergen、字母公司（Alphabet），以及石油巨人埃克森美孚（Exxon Mobil）。

克森美孚今年排名驟降七名，淪落至第十名，原因是在民眾居家避疫之際，許多辦公室、工廠和工作場所短暫關閉，休閒旅遊和交通運輸也停擺，導致能源需求萎縮。

去年全美財星500大企業的總營收為13.8兆美元，約占美國國內生產毛額（GDP）三分之二；合計獲利為8950億美元，總市值達32.7兆美元，總共在全球僱用約2,910萬人。41家公司的執行長為女性，創歷來最高。

儘管去年零售及醫療保健等企業表現出色，但也有許多公司承受財務衝擊。今年財星500大企業排名的營收門檻是54億美元，比去年低5%。約有180家企業合計損失2,240億美元，為大衰退以來新高，原因是旅遊業、運輸業、餐飲業、藝文活動受到疫情衝擊。

營收 沃爾瑪 疫情

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