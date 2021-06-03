我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

產經新聞：日本提供台124萬劑AZ疫苗 4日運出

扳倒內唐亞胡 以色列在野黨達協議 共組聯合政府

開放交易後狗狗幣大漲25% 馬斯克發推慶祝再創高峰

編譯張君堯／即時報導
在加密貨幣交易所「Coinbase」宣布於Coinbase Pro上架「狗狗幣」服務後，身為鐵粉的特斯拉執行長馬斯克也透過推特慶祝，一舉讓狗狗幣大漲36%，重新站上半個月高點。Getty Images
在加密貨幣交易所「Coinbase」宣布於Coinbase Pro上架「狗狗幣」服務後，身為鐵粉的特斯拉執行長馬斯克也透過推特慶祝，一舉讓狗狗幣大漲36%，重新站上半個月高點。Getty Images

在加密貨幣交易所「Coinbase」(COIN-US) 宣布於Coinbase Pro上架「狗狗幣」（Dogecoin）服務後，身為鐵粉的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也透過推特慶祝，一舉讓狗狗幣大漲36%，重新站上半個月高點。

本月2日，狗狗幣在24小時漲幅達逾36%，暫報0.4414 美元。

Coinbase 上月31日宣布，6月1日起將為Coin base Pro用戶提供狗狗幣轉帳服務，一旦滿足流動性條件後，交易服務將在3日上午9點或之後啟動。分析師史塔克（Michael Stark）表示，Coinbase啟動狗狗幣服務的消息雖幫助提振市場情緒，然而，驅動交易量走高的主要因素仍為馬斯克的轉推文。

作為狗狗幣的強力支持者，馬斯克於推文慶祝上述消息，轉推去年7月分享的一張宣稱「狗狗幣的標準將席捲全球金融體系」的圖片，並打上「這是不可避免的」（It's inevitable）的文字。

受到馬斯克在內狗狗幣狂熱人士的支持，狗狗幣已較去年同期漲 13,000%，市值在加密貨幣市場中急遽攀升。

狗狗幣 馬斯克 貨幣

上一則

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

下一則

財星美國500大揭曉 沃爾瑪、亞馬遜、蘋果高居前三名

延伸閱讀

電動車大戰 特斯拉仍具優勢

電動車大戰 特斯拉仍具優勢
馬斯克：缺晶片 特斯拉大挑戰

馬斯克：缺晶片 特斯拉大挑戰
德國星鏈用戶 可望獲得補貼

德國星鏈用戶 可望獲得補貼
馬斯克推「Baby Shark」神曲 南韓這檔股票應聲急漲10%

馬斯克推「Baby Shark」神曲 南韓這檔股票應聲急漲10%

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛