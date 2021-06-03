商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

網經網站商業內幕（Business Insider）報導，「股神」億萬富翁投資人巴菲特 （Warren Buffett）偏好的股市指標已突破200%，顯示美股 已嚴重高估，崩盤可能近在眼前。

「巴菲特指標」是拿股市總市值和最近一季國內生產毛額（GDP）的比值，來判斷整體股市是否過高或過低。

代表美股總市值的威爾夏5000指數（Wilshire 5000 Total Market Index）6月1日達約44.3兆美元，除以美國 今年首季GDP最新估計值22.1兆美元，得到的比值超過200%。此一數據遠高於2020年第2季、疫情肆虐而GDP下滑12%時得出的187%。

巴菲特2001在財星雜誌（Fortune）鼓吹這個指標，說這可能是「在任一時刻衡量股市估值水平的最佳單一指標」。擔任波克夏公司執行長的巴菲特還補充說，當這個指標在達康泡沫時期衝上創紀錄高點，應視為崩盤即將到來的強烈警訊。該指標在全球金融危機爆發前也飆升，因此成為預測市場走低的有用工具。

但巴菲特指標有其缺失。例如它拿股市當前市值去和前一季的GDP相比。此外，美國上市公司並不總對美國經濟做出貢獻，以及GDP未計入海外收入。