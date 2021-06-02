史指微幅走升 逼近歷史高點

2日，美股小幅上漲，史坦普500指數徘徊在歷史高點附近。(美聯社)

美股小幅上漲，史坦普500指數徘徊在歷史高點附近。

史指上漲6.08點或0.14%至4208.17點，較5月創下的歷史高點只有約0.7%的距離。道瓊工業平均指數上漲25.07點或0.07%至3萬4601.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲19.85點或0.14%至 1萬3756.33點。

所有三個股指都相當接近歷史高點。道指和那指分別較各自高點低1.4%和3.2%。

由於原油價格近期持續反彈，能源股再次跑贏大盤。由於對美國 經濟反彈的樂觀看法提升了對原油、機票和其他旅遊相關資產的需求，投資人在最近幾個交易日紛紛搶購美國一些大型石油 和天然氣公司的股票 。

西方石油(Occidental Petroleum)上漲2.63%，馬拉松石油(Marathon Oil)上漲0.94%。能源特選產業SPDR ETF上漲1.8%。

隨著西德州中質原油(WTI)期貨1日創下2018年來最高收盤價後，2日繼續上漲1.57%至每桶71.35元。

深受散戶投資人歡迎且經常出現巨幅漲跌的AMC股價飆升95.22%，並因波動太大而暫停交易。在出售股票籌集2.305億元後，這支話題性個股1日上漲22%。

部分關鍵科技股走低，打壓市場。Zoom Video雖然上季獲利激增，但 股價下跌0.19%。該公司第1季銷售額增加191%。特斯拉和微軟也收低。

在4日發布就業報告之前，市場可能會暫時觀望。根據《道瓊》調查的經濟學者，美國5月可能增加67.1萬個非農就業崗位，高於前月的26.6萬個。

即使主要平均股指徘徊在歷史高點附近，但對通膨的擔憂以及聯準會(Fed)可能會採取的應對方式近日打壓股市情緒。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)告訴客戶，「通膨預期超出近期可能實現的水平。我們認為通膨正在上升，最終將在持續性上超過Fed的目標。」「然而，預作準備情形也在上升，現在許多資產市場都在為物價上漲定價。」

6月向來是股市疲軟的月份，但Instinet指出，史指最近幾年表現不錯，自2016年以來每年6月都上揚。