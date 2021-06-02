蘋果自駕車部門今年連續失去高階主管 添變數

蘋果公司正推進自動駕駛汽車技術，目標是在2024年生產一款轎車。美聯社

近幾個月來，蘋果 公司旗下的自駕車 團隊已流失多位高階經理人，儘管該部門投入心力打造的可能是未來重要的產品，但如今人手減少，恐對蘋果實現這項計畫的能力，增添更多變數。

彭博資訊報導，蘋果Apple Car部門擁有上百名工程師致力於研發自駕車技術，並有一群人負責實際車輛。這個由特斯拉 前高級工程師費爾德（Doug Field）擔任掌門人的部門，今年來至少有三人離職。

最近幾天，與Apple Car相關的機器人學團隊負責人史考特（Dave Scott）離職，成為開發次世代核磁共振（MRI）系统的醫療保健公司Hyperfine執行長。在史考特離職之前，自駕車安全與法令團隊負責人韋多（Jaime Waydo）去職，成為新創Cavnue的技術長。

今年2月，多年前協助組建最初蘋果自駕車團隊的里昂（Benjamin Lyon）辭職，成為人造衛星新創公司Astra的首席工程師。

儘管這些人在近期離職，但蘋果過去幾年來已在該團隊挖來多名大有來頭的人才，包括原本在特斯拉擔任驅動系統和製造工程、內外裝、自駕軟體等部門的高階主管、其他汽車產業的老將，以及開發自家關鍵產品的高階主管。