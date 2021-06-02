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高盛：抗通膨請注意 加密幣是銅而非黃金替代品

編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團分析師認為，加密貨幣是銅而非黃金的替代品 。路透
高盛集團分析師認為，加密貨幣是銅而非黃金的替代品 。路透

高盛集團（Goldman Sachs）全球大宗商品研究部門主管Jeff Currie周二上財經網站CNBC的Squawk Box Europe節目時表示，談到抗通膨，加密貨幣是銅而非黃金的替代品。

黃金和加密貨幣一直被視為是對抗物價上漲的工具，加密貨幣多頭有些時候會宣稱，比特幣是黃金的現代替代品。

Currie說，「若觀察比特幣和銅之間的相關性，或風險偏好指標和比特幣之間的關係，就會發現比特幣絕對都是人們願意冒險時會買進的資產」。他指出，比特幣和銅都是投資人「無畏風險」時的抗通膨避險工具，相較下，黃金則被視為害怕承擔風險時的安全港。

Currie還說：「有好的通膨，也有壞的通膨。好的通膨是需求拉動的結果，這就是比特幣、銅和石油規避的風險。黃金則用來規避壞的通膨，這時候供應減少，主要是晶片、大宗商品，和其他類型原物料的短缺。這時就會想利用黃金避險。」

根據高盛周一（5月31日）發表的研究報告，由於股價已反映未來的企業盈餘和成長，是規避通膨預期的良好標的，然而，一旦通膨預期迫在眉睫，足以顯示央行可能被迫升息，股票便不再是有用的通膨避險標的。

高盛表示，大宗商品是現貨資產，並不仰賴未來成長，而是今日相對於供給的需求水準。因此，大宗商品可規避意料之外的短期通膨，通常在商業循環晚期、整體需求超出供給時出現。

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