史蒂格利茲：G7應響應美國 打擊跨國企業避稅

哥倫比亞大學教授史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）。美聯社

諾貝爾經濟學獎得主史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）在英國金融時報（FT）撰文呼籲，七大工業國（G7 ）領袖應響應美國 號召，協調對跨國大企業課徵最低全球稅率，協力籌措財源支持世界經濟復甦。

這位哥倫比亞大學教授在文中指出，要不是世界各國政府不計代價祭出大規模財政紓困措施，否則新冠肺炎疫情 造成的經濟衝擊不堪設想。但隨著歐美疫情降溫，誰來埋單的問題也浮上檯面。

華府立場明確：富有的公民和大企業理應分擔更多責任。美國總統拜登醞釀把前任川普政府調降的國內企業稅率局部升回到25%至28%；同時，他提議課徵21%的全球最低有效稅率，但歐洲政府對此提案的初步反應冷淡。

史蒂格利茲說，歐洲反應令人失望，畢竟歐盟多年來領頭高喊要建立更公平的全球稅制， 也大力推動「稅基侵蝕與利潤移轉」（BEPS）改革計畫。

但現在承諾共襄盛舉並不晚。若能合力推動至少21%的全球最低有效稅率（適用於美國跨國企業的海外獲利），將朝要求企業分擔應盡稅負的方向跨出一大步，可能產生可觀的全球稅收，根據最近的研究估算，至少相當於每年少繳的2,400億美元稅金，甚至可能高達6,400億美元。

跨國企業已展開反擊，但他們以此稅「阻撓投資」為由反對，論點似是而非。企業所得稅是對純利課稅，已經把人力和資本扣除了。只要了解基本經濟學概念，便知這種稅不至於阻撓投資意願。

美國為爭取參與經濟合作發展組織（OECD）BEPS「包容性架構」協商的139國支持，最近把提議的全球最低稅率從原先瞄準的21%目標降到15%，盼能博得所有國家的支持，包括愛爾蘭在內，該國似乎至今還不願面對這世界已不容「避稅天堂」存在的現實。國際社會看來也朝這方向凝聚共識—比一年前企業鼓吹的12.5%要高，但不至於高很多。

G7財政部長周五將在倫敦開會，史蒂格利茲認為這是全球領袖展現領導力的時刻，呼籲歐洲主要經濟體把握機會「對跨國企業避稅揮出歷史性的一擊」。

他建議歐洲大國先加入美國行列，說服其他參與OECD架構協商的國家採納至少15%的最低門檻。配套措施是承諾堵住稅制漏洞，並在稅收未見明顯增加時上修稅率。

目前對企業課徵最低全球稅率的疑慮是，政府稅收相對仰賴徵收企業所得稅的開發中國家，以及已開發國家中必須繳納當地全額稅率的中小型企業，可能淪為大輸家。

因此，主要國家，像是歐洲大國，應如同美國一般，許下比全球最低稅率更大的承諾，例如G7可採納21%的最低稅率（G20今夏若跟進尤佳），加上其他國家普遍採納至少15%的最低稅率，將確保全球絕大多數企業獲利都能徵得到稅、挹注各國稅收，協助提供疫後迫切需要的財政支持，並確保因全球化受惠的贏家企業，能對未來世世代代的福祉有所貢獻。