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視訊平台Zoom獲利持續噴發 但警示成長放緩

編譯季晶晶／綜合報導
視訊平台Zoom上季獲利表現優於市場預期，但營收的成長幅度顯著遜於前幾季。(美聯社)
視訊平台Zoom上季獲利表現優於市場預期，但營收的成長幅度顯著遜於前幾季。(美聯社)

雲端視訊平台Zoom Video Communications上季獲利表現再度超越預期，而且營收成長了191%，股價在周二盤後交易勁揚逾6%。該股先前因為業績顯露放緩跡象，下跌3.81%，收黑在327.72美元，較疫情時期去年10月創下將近589美元的最高紀錄已大跌44%。

疫情期間，Zoom持續繳出獲利豐厚且優於預期的佳績，截至4月30日止的今年第1季又是如此，儘管財報顯示季增率放緩。

上季，Zoom的營收由3.282億美元成長到9.562億美元，優於財測的9億到9.05億美元區間，以及華爾街分析師平均預估的9.06億。不過，過去3季的增幅都超過335%，這次只接近200%，代表成長顯著放緩。而且，營收超出預測區間最高值的差距也縮水到僅約6%，不如前一季的9%，和再前一季的13%。

非通用會計準則（Non-GAAP）的每股盈餘是1.32美元，優於該公司預測的95到97美分，以及分析師共識值99美分。根據一般公認會計原則的每股盈餘則是74美分。

Zoom說，該公司毛利率由前一季的69.4%擴大到73.9%，主因是公用雲端資源的優化。其雲端電話服務Zoom Phone到4月底已擁有150萬用戶，比1月底的100萬多。

對止於7月的本季，Zoom預測營收可達9.85到9.90億美元，非通用會計準則的每股盈餘1.14到1.15美元，優於市場共識9.317億美元和每股94美分。 

Zoom調高止於2022年1月的全年營收預測，由原先的37.6億到37.8億美元，拉高到39.75億到39.9億美元。非通用會計準則的每股盈餘也由原本的3.59到3.65美元，調高到4.56到4.61美元。市場共識是38億美元和每股3.76美元。

該公司執行長袁征說：「我們以表現非常強勁的第1季拉開本年度序幕。我們提供廣泛、創新和無礙的視訊平台，讓客戶隨時隨地都能工作和學習，此一堅定的信念持續推動我們取得成果。」

儘管盤後股價走高，但今年初以來，Zoom下跌大約3%，同期間標普500指數上漲將近12%。

營收 雲端 疫情

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