多空相互制衡 股指平盤作收

美股收盤基本持平，對經濟重新開放的樂觀情緒與對通膨和物價壓力的擔憂彼此制衡。(美聯社)

美股收盤基本持平，對經濟重新開放的樂觀情緒與對通膨和物價壓力的擔憂彼此制衡。

道瓊工業指數 盤中上漲300點，收漲45.86點或0.13%報3萬4575.31點。史坦普500指數下跌2.07點或0.05%收4202.04點，因科技股弱勢抵銷了能源、材料和金融股的漲幅。史指距歷史高點僅0.85%。

那斯達克綜合指數下跌12.26點或0.09%收1萬3736.48點，微軟下跌0.91%，Adobe下跌1.72%，而蘋果走跌0.26%。

投資 人在6月的第一個交易日大舉進場，因為美國 新冠病例數繼續下降，疫苗接種率上升。根據CDD最新數據，超過一半的美國人至少接種一劑新冠疫苗，達成重要的里程碑。

本土新冠疫情改善，加上夏季出遊到來，引發華爾街經濟重啟類股旅遊和酒店業等強勁上漲。

美國航空和聯合航空分別上漲1.77%和2.26%。美國運輸安全管理局(TSA)表示，從28日到31日平均篩查178萬人，該數字遠高於一年前，這是美國航空旅遊達到疫情時期高點的另一跡象。也是一年前的6倍多，但仍較2019年陣亡將士紀念日周末低22%。

在此同時，飛機製造商波音上漲3.12%，一位分析師建議投資人無視這支道指成分股近期利空，並在其股價仍低於2020年初交易價時買入。

另外兩家經濟重啟領頭羊郵輪營運商嘉年華公司(Carnival Corp.)和挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line Holdings)都上漲2%以上。

7月交割的西德州中質原油(WTI)上漲1.40元或2.1%收67.72元，為2018年以來最高水平。

即使連鎖電影院AMC向投資人出售2.305億元的新股票，其股價仍繼續上漲。在上周翻了一倍之後再度上漲22.76%。

道指和史指5月分別上漲1.93%和0.55%，連續第4個月上漲。小型股羅素2000指數5月上漲0.11%，連續第8個月上漲，為1995年以來最長的連月上漲紀錄。

那指上周上揚2.06%，創4月以來最佳單周表現。然而那指在5月下跌 1.53%，中止連漲6個月走勢。

31日股市因陣亡將士紀念日而休市。

雖然新冠病毒數據有所改善，但投資人仍對通膨持續顯著上升的可能性感到擔憂。供應短缺和需求復甦導致的物價上漲，可能會迫使聯準會(Fed)提前升息並減少資產購買。

關鍵通膨指標核心個人消費支出指數(PCE)在4月同比成長3.1%，高於預期的2.9%。雖然通膨數據高於預期，但美國國債殖利率28日仍下跌。

高盛總經理賀西(Chris Hussey)在報告中表示，「總體而言，就股市對PCE的反應來看，投資人對通膨的擔憂可能被過度誇大，或者可能已被消化。」

他說：「人們可能正在形成一種共識，也就是如今看到的通膨是「好的」通膨，那種伴隨著經濟成長加速的物價上漲，而不是貨幣政策錯誤。」

投資人等待定6月15日至16日舉行的Fed會議。觀察關鍵在於Fed是否開始相信通膨高於預期，或者經濟是否強大到足以在無需太多貨幣支持下取得進展。

預定4日發布的5月就業報告將提供對經濟的關鍵解讀。根據《道瓊》的預測，在4月增加低於預期的26.6萬個工作崗位後，5月將創造約 67.4萬個工作崗位。