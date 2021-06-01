橋水創辦人：人民幣將比預期更早崛起 成全球準備貨幣

達里歐說，在未來五到十年間，人民幣占全球外匯存底的比率將升至約10-15%，崛起速度將比大多數人預期得更快。(路透)

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，人民幣將以超乎大多數人預期的速度，迅速晉升為全球準備貨幣 。

美國媒體CNBC報導，這位億萬富翁投資人在受訪時表示，在未來五到十年間，人民幣占全球外匯存底的比率將升至約10-15%，「我漸漸認為，人民幣的崛起速度將比大多數人預期得更快」。

國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，目前在全球外匯存底中，人民幣的比率僅約2%，比美元、歐元、日圓和英鎊小，而美元的比重逼近60%，穩坐全球準備貨幣霸主寶座。

北京 當局一直試圖促進人民幣國際化，人民幣已在2016年10月被納入IMF特別提款權（SDR）一籃子貨幣中。

達里歐表示，有鑒於中國 是全球最大貿易國及主要資本市場，可能會有更多貿易和金融交易以人民幣計價，「全球環境有利於人民幣國際化」。

在這股趨勢下，他認為在幾年之後，人民幣將變成一種更重要、更強勢的貨幣，穩定且有更具吸引力，並在國際上獲得更廣泛使用。

達拉奧也談到了北京努力推行數位人民幣，有助人民幣邁向國際，並更能與美元較勁。他指出，如果數位人民幣被各國接受，且利率吸引人，成為替代貨幣的機率非常高。

中國人民銀行（中國央行）已開始在國內幾個大城市試行數位人民幣，以替代流通中的部分現金，並著手為數位人民幣的跨境交易奠定基礎。