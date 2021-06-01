DHL成立新航空公司 加強歐洲快遞網絡

DHL國際快遞波音B757貨機在英國東密德蘭機場。(圖:DHL提供)

全球物流業品牌DHL Express (DHL國際快遞)今日宣布歐洲航空網絡的未來建設藍圖。這項改變為DHL國際快遞持續增長的國際限時快遞業務做好準備，邁向策略2025新的里程碑。

第一步，DHL國際快遞將在奧地利成立一家新的貨運航空公司。目前正向奧地利當局提交申請，待申請批准後，預計新航空公司將在今年下半年成立並開始營運。 運用由DHL英國 航空公司 (DHL Air UK)轉調的B757貨機機隊，提供歐洲境內的航班服務。而DHL英國航空公司將成為洲際航空公司，擴大B767貨機的規模並在機隊中新增B777F貨機。透過這些調整，DHL國際快遞將強化其航空網絡平台，確保靈活且彈性的航空貨運能力，以滿足不斷增長的國際快遞運輸需求。

DHL國際快遞歐洲網絡運營執行副總裁Roy Hughes指出：「透過擴大我們的航空網絡，不僅能使我們適應法規變化，也可為歐洲網絡的未來發展做好準備。這些措施有助於持續提供足夠的國際快遞貨運能力，以滿足客戶對跨境快遞的高度需求。透過既定計劃和增加洲際航班，我們在歐洲的航空網絡將能更靈活且更具彈性，並能提供更完善的全球整合。」

DHL國際快遞近期發布50多年來最強勁的季度財報。在全球電子商務蓬勃發展的推動下，DHL國際快遞的國際限時 (Time Definite International)貨件量與 2020 年第一季度相比成長超過25% 。展望未來，由於B2B產業數位化的加速，以及線上平台的企業採購量大增，電子商務有望進一步增長，從而提升國際快遞需求。

DHL國際快遞正在改造位於東密德蘭 (East Midlands)的DHL英國航空公司，以因應對電子商務的增長，並持續為客戶提供最快的跨境遞送服務。DHL英國航空公司將專注於洲際服務，增加往返英國、美洲地區和亞洲的航班，也將增加更多的B767貨機和引進全新B777F貨機來擴大機隊規模。DHL英國航空公司計劃於2022年初開始運營B777貨機。

DHL英國航空公司董事總經理Tom Mackle表示：「英國一直是通往世界的重要門戶。而現今國際限時快遞的需求不斷增加，也凸顯英國的重要性。透過新增最現代化且高效率的B777貨機來擴大我們在英國的洲際快遞機隊，顯現我們始終致力於滿足不斷變化的客戶需求、持續提供優質服務並減少碳足跡。」