數百萬網安職位求才孔急，但有錢也找不到

網路安全人才不足，要補足需求恐需很長時間。（路透）

過去這一年發生一系列重大數位安全攻擊，為美國 企業敲響了警鐘，提醒它們投資網路安全的必要性。

微軟5月28日再次提醒人們注意網路攻擊的風險，表示在2020年主導Solar Winds攻擊的駭客再度對全球150多個政府機構、智庫和其他組織發起新一波攻擊。

但最近最引人注目的例子可能是殖民地油管(Colonial Pipeline)勒索軟體攻擊，該事件迫使該公司暫時關閉油管，導致多州汽油短缺、油價在幾天內飆升。這場人為災害讓Colonial損失至少440萬元，這是其CEO承認向駭客支付的贖金。

在攻擊發生前幾周，該公司就已發布一個網路安全經理的職位徵才啟事。

AttackIQ網路安全和政策高級主管、歐巴馬政府國防部網路策略長賴伯(Jonathan Reiber)表示：「就我所知，這是第一起對美國民眾造成可計量的經濟衝擊的網路安全事件。」政府的國防部長。

他說，「它應該是件會觸發人們感受的事件。」

多位專家表示，經由此類安全漏洞所得出的結論是，企業該開始投資建立強大的控制力，尤其應在其團隊中增加網路安全專業人員。

唯一的問題是：網路安全這一行長期存在大規模的勞力短缺。

GuidePoint Security負責人歐姆(Bryan Orme)說，「這是一場搶人大戰。」「供應太少、需求太高。」

職位空缺上百萬

專家們至少10年來一直在追踪網路安全職位短缺情況。而在最近的攻擊事件後企業大肆徵才，可能會加劇這項問題。

隨著科技進步和惡意者更加精進，這種風險只會越來越大。

根據提供網路安全培訓和認證計畫的國際非營利組織(ISC)2於2020年的一項調查，美國大約有87.9萬名現職網路安全專業人員，但另外還有 35.9萬個工作缺人。

該組織表示，若以全球視野來看，這項差距甚至更大，空缺職位接近312萬個。(ISC)2 CEO羅索(Clar Rosso) 表示，若再考量有些公司在新冠疫情期間延後招聘，她認為需求事實上可能更高。

對相關職位的需求，從監控網路流量以辨別系統中是否有不良行為者的入門級安全分析師，到能夠向CEO和董事會報告網路攻擊的潛在財務和聲譽風險的執行級領導者。

美國勞工統計局估計，「資訊安全分析師」將成為未來10年成長速度第10快的職業，其就業 成長率為31%；而整體職業的平均成長率為4%。

如果私營企業對網路安全專業人員的需求急劇增加，部分專家表示，水準以上的相關工作者可能會向錢看而離開政府。這對於管理當地關鍵基礎建設但預算有限的小型地方政府機構來說，這種風險尤其嚴重。

Critical Insight資訊安全長漢密爾頓(Mike Hamilton)說，「想想你所在的地方政府日常工作重要性：水質淨化、廢物處理、交通管理、執法通訊、公共安全、應急管理，」「但亞馬遜卻靠雄厚的財力吸引網安專家來保護它的零售業務。」

漢密爾頓曾於2006年至2013年擔任華盛頓州西雅圖市的資訊安全局長，他補充說，地方政府「在競爭如此激烈的環境下無法吸引和留住人才，這就是為什麼它們必須更加努力大舉徵才。」

「難見短期解決方案」

各種教育 、培訓和技能提升方案已經在努力解決人才短缺問題。

GuidePoint協助培訓退伍軍人從事網路安全業。漢密爾頓則經營著一個名為「公共基礎建設安全網路教育系統」的非營利組織，藉由該組織讓5所大學學生依據地方政府網站上的即時數據進行安全監控來獲得實習經驗，同時也為無力負擔網安支出的小型城市和郡縣提供關鍵服務。

專家表示，提高人才多元化也有助將新血帶入該行業。羅索說，只有25%的網路安全專業人員是女性，因此(ISC)2今年啟動了多元化、公平化和包容性計畫，以招募和留下更多女性以從事該行業。

漢密爾頓說：「我們需要了解，有能力完成這項工作的人其實非常多元化。」他指的是能夠監控網路流量以尋找可能出現惡意行為者侵入系統的安全分析師，「就美國而言，我們並未善加利用手上擁有的資源。」

與此同時，隨著這一行努力填補職位，對於服務和軟體提供商企業而言可能是一個巨大的商機：它們可以協助公司在不必雇用自有團隊情況下強化其企業內部網路安全。

(ISC)2的羅索表示，即使以現有培訓計畫推估，未來幾年全球網路安全人才缺口預計每年仍會增加20%至30%。專家表示，公共部門和私營部門都必須擴大投資以增加該行業的就業人數。

拜登總統的2兆元就業計畫可能會有所幫助。基礎建設方案中有200億元用於州、地方和部落政府，以更新和改善其能源系統的網路安全控管。

但即使如此，專家們表示還有更多工作要做，建議對教育系統由小學到高等教育進行廣泛的重新思考，以納入更多的網路安全課程。

GuidePoint的歐姆說，「遺憾的是，這個問題短期難解。」「我們需要長線規畫，像許多競爭對手那樣去思考：如何有系統地培養下一代和下下一代創造一個合格網安人才供應鏈，以在未來50到100年內源源不絕進入職場？」