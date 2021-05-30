我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 會至印、歐3期臨床

綠色投資抬頭 華爾街研究「一隻蜜蜂多少錢」

編譯王巧文／綜合外電
綠色投資計畫抬頭，也讓學術人士忙著解開諸多繁雜的謎題，例如「一隻蜜蜂價值多少」。(Photo by Dmitry Grigoriev on Unsplash)
綠色投資計畫抬頭，也讓學術人士忙著解開諸多繁雜的謎題，例如「一隻蜜蜂價值多少」。(Photo by Dmitry Grigoriev on Unsplash)

向來以股票和債券交易為本的華爾街，注意力正轉向估算大自然的金融價值，以及要怎麼讓投資策略與這些價值配合，以帶動新的綠色投資計畫。這也讓學術人士忙著解開諸多繁雜的謎題，例如「一隻蜜蜂價值多少」。

英國金融時報（FT）報導，瑞士私人銀行隆奧（Lombard Odier）、法國基金業者Mirova、及滙豐控股（HSBC）和環境投資者Pollination合資成立的HSBC Pollination氣候資產管理公司，已共同成立「自然資本投資聯盟」，並設定目標，要在2022年前籌得100億美元，希望了解如何從森林、海洋和珊瑚礁等自然棲息地，獲得新的營收流，以保護或恢復這些環境。

這些自然資本倡議的解決方案，包括投資預防塑膠汙染的企業等，更困難的方案則包括購買和改善沒人想要的土地用途等。長期而言，這些倡議人士希望能創造出眾多與大自然相連結的資產。

不過，在發展更加創新、與大自然連結的金融產品時，所面臨的阻礙之一，是很難精確估算自然資源的價值。史丹福大學「自然資本計畫」（NatCap）的學者，因而正與世界各地的大學和非政府組織研究人員攜手，開發出能夠「勘測與估算大自然產品與服務價值」的模型，估算生態系多種過程對經濟帶來的貢獻價值，例如農作物授粉、緩解洪災等。

不過，NatCap主管戴利說，對大自然定價還不足以保存自然環境，還須要政策、及引導投資到保存自然資本的機制相配合。

目前自然資本投資的營收來源仍是大家熟悉的方式－銷售「碳抵換」（carbon offset）的相關商品。

HSBC Pollination打算推出多達2億美元的碳抵換基金，同時Mirova推出的5億歐元自然資本基金中，約三分之一的投資也將與碳抵換計畫有關。

投資 HSBC 營收

上一則

投資跟著有錢人走 全球家族辦公室調查：聚焦永續投資

延伸閱讀

石油大咖未大舉增產 OPEC+可望增強調控油市能力

石油大咖未大舉增產 OPEC+可望增強調控油市能力
分析師看淡今秋新iPhone需求 估蘋果股價可能跌30%

分析師看淡今秋新iPhone需求 估蘋果股價可能跌30%
桂綸鎂不軋戲 留空間給自己 露營爬山接近大自然

桂綸鎂不軋戲 留空間給自己 露營爬山接近大自然
輝瑞、莫德納聲稱最快9月要打第三劑 專家質疑是否有利益考量

輝瑞、莫德納聲稱最快9月要打第三劑 專家質疑是否有利益考量

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
首批基改鮭魚 本周公開販售…無需註記

首批基改鮭魚 本周公開販售…無需註記
郭台銘：仍會申購500萬劑BNT疫苗 不考慮採購中製疫苗

郭台銘：仍會申購500萬劑BNT疫苗 不考慮採購中製疫苗