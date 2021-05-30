我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 會至印、歐3期臨床

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

投資跟著有錢人走 全球家族辦公室調查：聚焦永續投資

記者賴昭穎／台北報導
瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢。圖／瑞銀資產管理提供
瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢。圖／瑞銀資產管理提供

瑞銀財富管理2020年進行全球家族辦公室調查結果顯示，42%的家族辦公室認為，氣候變遷已改變對投資標的之選擇，有39%的家族辦公室表示，打算在5年間把大部分資產的配置永續投資的標的，如今已有73%的家族辦公室已在投資組合中配置永續投資相關之標的。

瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢表示，從這份報告還可看出，在下一代家族辦公室的富人中，61%受訪者表示對影響力投資有興趣，較父母那一輩的47%要高，由此可看出影響力投資為下一代富人關注焦點，預期這將會是未來幾年成長最快的部分。

焦訢指出，美國宣布重返「巴黎氣候協定」後，奠定ESG和氣候變遷等議題，成為全球主流關鍵焦點。世界經濟論壇研究，在改善氣候變遷的過程中帶動的六大主要轉型趨勢，包括健康與具生產力的海洋、永續森林管理、生態系統恢復、永續供應鏈、地球兼容消費與再生農業等，將是重要趨勢；其中再生農業以及地球兼容消費等趨勢，商機分別高達1.14兆與1.06兆美元，前景不容小覷。

焦訢認為，從前述眾多的投資趨勢，可以歸納為環境保護和人類照顧等兩大範疇，環境保護方面，智能移動市場將不可忽視，瑞銀集團預估，在全球減碳目標的驅動，以及5G網路普及人工智慧科技的普及化之下，包含電動車、自駕車、共享移動在內的智能移動市場，到2030年整體的規模將成長8倍到4000億美元，成長潛力強勁。

若以人類照顧範疇為例，包括退休管理和食品創新等，都商機無窮。瑞銀財富管理投資總監辦公室的研究發現，在人口成長和所得增加下，未來30年人類對食物需求成長高達6成。

然而，面對市場上琳瑯滿目的永續投資商品，投資人該如何挑選？焦訢說，瑞銀資產管理的研究發現，多元主題的ESG基金，波動度相對較單一主題的ESG基金小，加上多元主題ESG基金通常能針對全球趨勢變化，靈活調整投資標的中的主題，有效避免類股輪動困擾、降低波動度，因此在個人的資產配置中，可做為ESG股票部位的核心持股，並成為退休理財中的重要一環。至於單一主題的ESG基金，因為波動度相對較高，因此建議在資產配置中作為衛星基金，亦能有效掌握單一主題未來潛在的上升動能。

投資 氣候變遷 退休

上一則

疫情後富人掏卡消費 全球豪華車訂單衝新高

延伸閱讀

土耳其軍用無人機「自主獵殺人類」 專家：可能是首例

土耳其軍用無人機「自主獵殺人類」 專家：可能是首例
中國感染專家：新冠不平等 老人致死率偏高

中國感染專家：新冠不平等 老人致死率偏高
滙豐將退出美零售銀行業務 瞄準財富管理和國際業務

滙豐將退出美零售銀行業務 瞄準財富管理和國際業務

一路有你（八）

一路有你（八）

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸