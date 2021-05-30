疫情後富人掏卡消費 全球豪華車訂單衝新高

隨著各國疫情消退，全球富人買車需求湧現，正在將豪華車銷量推上新高。(路透)

隨著各國各國在新冠疫情 下重啟經濟，全球富人的買車需求大量湧現，帶動藍寶堅尼（Lamborghini）、法拉利（Ferrari）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）等名牌車款的訂單激增，並將豪華車製造商的銷售量推上前所未見的高點。

法新社報導，由於有錢人再度掏出白金卡消費，豪華車的買氣已從去年第4季開始回溫，儘管銷量不如2019年多，但相較於大眾車的製造商，豪華車廠所受疫情的衝擊相對較小。

德國汽車 大廠福斯（VW）旗下藍寶堅尼去年銷量為7,430輛，不如2019年創新高的8,205輛，但今年第1季表現亮眼，1-3月銷量年增25%至2,422輛，創下單季新高，原因是Urus純電動休旅 車（SUV）熱賣，Q1銷量達1,382輛，占總銷量的57%。

由於疫情迫使部分工廠關閉，法拉利去年汽車銷量年減10%至9,119輛。然而，法拉利高層表示，現在接到的訂單處於「紀錄水準」，這須歸功於其首款插電式混合動力車SF90 Stradale，以及無擋風玻璃的兩人座敞篷超跑Monza；這兩款車的售價分別是45萬歐元及170萬歐元。

勞斯萊斯今年第1季的交車輛較去年同期躍增了62%至1,380輛，創116年來新高，主因是Ghost新款轎跑車買氣強勁，及車市上最昂貴、售價35萬歐元的Cullinan SUV的買氣強勁，後者的售價為35萬歐元，是市場上最昂貴的豪華休旅車 。

市場研究公司Jato Dynamics分析師慕諾茲指出，如同全世界的一般消費者，這些最有錢的富豪們去年也未打開荷包，導致豪華車的銷售出現「兩位數」降幅。他並表示，原因不是這些富豪的財務受疫情衝擊，而是他們無法外出，因此延後買車。