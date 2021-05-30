石油大咖未大舉增產 OPEC+可望增強調控油市能力

在布蘭特油價 逼近每桶70美元關卡之際，國際石油 公司並未忙著增產以追逐不斷上漲的油價，為數十年來僅見，原因是投資 人要求埃克森美孚等石油大咖在氣候變遷方面做出更多努力，而這種趨勢可能會增強石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）調控國際油市的能力。

彭博資訊報導，如今石油業者的處境很難為，因為華爾街投資人要求業者削減鑽探支出，並且回饋股東更多現金，而環保團體也不斷在抵制化石燃料。埃克森美孚就是這股趨勢的典型代表，上周該公司兩名董事遭撤換，原因是投資人認為他們無法因應氣候變遷的威脅。

大型石油公司不願增產，加上非OPEC+國家的原油產量回升速度不如預期，對OPEC+成員國而言無異是一個增產的良機。OPEC+將在6月1日舉行部長級會議，可能會繼續擴大原油供應。

企業高層主管與交易員表示，非OPEC+國家的原油增產速度慢，有助於OPEC+增強調控國際油市的能力。以往若油價走高，石油公司往往快速重啟投資計畫，提高非OPEC的產量，進而增加OPEC+成員國調控油市供需的難度。

整體而言，非OPEC+國家今年的日產量共計將增加62萬桶，但去年日產量減少130萬桶，代表產量回升的數量不到一半。明年美國、巴西、加拿大等少數產油國雖可能增產，但英國、哥倫比亞、馬來西亞及阿根廷等國的產量可能下滑。