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美股投資人 不在乎物價飆高 緊盯下周就業報告

編譯劉忠勇／綜合外電
隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要指標。(美聯社)
隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要指標。(美聯社)

美國股市上周五（28日）在5月最後一個月交易日小漲作收，投資人對美國物價高漲似不以為意，轉而將目光投向本周公布的5月就業報告。周一（31日）逢美國國殤節假日休市一天，接著就要迎接平均表現較差的6月。

標普500和那斯達克綜合指數上周五小漲0.1%，道瓊漲0.2%。5月下來，標普和道瓊守住漲勢，那斯達克跌1.5%。費城半導體指數上周五漲0.9%，台積電ADR延續台北交易股價漲勢，收漲1.4%。

聯準會（Fed）最偏好的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價4月漲至3.1%，是1992年來最大漲幅，高於路透調查估計的2.9%。

法國興業銀行（Societe Generale）策略師葛瑞歐表示，美國公布4月消費物價指數漲幅後，「市場便已心裡有數」。Bleakley 顧問集團投資長布克瓦說：「市場更在乎7、8、9月的CPI數字，屆時再決定目前是不是一時情況。」

Fed已表明會容忍平均約在2%的通膨水準，除非認定通膨始終居高不下。在最近公布的幾次數據之前，通膨幾乎都保持在2%以下。

BTIG證券及衍生性商品策略主管伊曼紐爾說：「PCE像近六周的其他通膨數字一樣高於預期，市場漸漸就會大聲質疑Fed堅持通膨只是一時性情況的看法。」

隨美股進入平均表現較差的6月，定周五公布的5月就業報告將是左右Fed下一步的最重要指標。據彭博調查，經濟專家估計5月新增67.4萬個就業人口 。4月僅新增26.6萬，僅市場原估的1/4。

MUFG美國總經策略主管龔克維斯說：「如果就業連兩個月不如預期，市場就會緊張了。」他預料實際數字會優於分析師預期，然後Fed在6月中開會時就可以說經濟仍在復甦的軌道上。

據Bespoke投資集團統計，過去20年來，道指6月上漲的比率只有40%，平均下跌0.7%，和9月並列一年中表現最差的兩個月。伊曼紐爾表示，他研究發現，當核心PCE高於Fed的2%目標時，美股追溯至1989年的平均單月表現是下跌1.6%。

隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要...
隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要指標。 （美聯社）

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