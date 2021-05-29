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美房屋裝修潮降溫 木材價格漲勢可能放緩

編譯陳律安／綜合外電
美國房屋裝修潮降溫，木材價格可能揮別先前的漲勢。路透
美國房屋裝修潮降溫，木材價格可能揮別先前的漲勢。路透

一項木材價格指標從高點下跌，是數個月來首見，為木材前所未見的漲勢可能放緩的最新跡象。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）分析師帕特爾在28日的報告指出，衡量北美杉木（SPF）價格的指標上周下跌，是18周來首見。根據木材產業刊物Random Lengths的資料，SPF的報價上周跌1.8%至每千板呎1,600美元；2吋乘4吋的南方黃松挫跌5.8%，Random Lengths綜合指數則較紀錄高點跌1%。

在此同時，芝加哥商品交易所（CME）木材期貨在本月稍早攀抵歷史新高後反轉，一度大跌三成，5月月線則可能收黑。

鋸木廠似乎總算跟上北美的營建需求，而已接種新冠疫苗的民眾開始度假，而非花錢裝修房屋，許多建案也因為物價高漲、原料短缺而擱置。

Sherwood木材公司採購副總古德曼說：「我們正看到需求放緩，市場上的供應也增加。我們確實降低採購量。」

帕特爾說，儘管跡象顯示，房屋裝修的熱潮正在降溫，且美國木材供給增加，但木材需求仍相當強勁，買家可能很快就必須再度進場，這會讓今年全年的木材價格持穩於每千板呎1,000美元以上。

美國 疫苗 指數

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