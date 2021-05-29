比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

投資人5月持續拋售比特幣 ，使比特幣寫下近十年來最大單月跌幅，接下來他們是否對這個加密幣不離不棄，仍有待觀察。

比特幣28日收盤大跌8.5%，到美東時間29日早7時左右又跌近1%，報34,877美元，5月迄今已重挫逾38%，邁向2011年9月以來最大單月跌幅。這個月利空消息接踵而來，拖累比特幣從4月觸及的歷史高點64,000美元持續走下坡。

例如，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 對比特幣的態度丕變。向來支持加密幣的他日前宣布，不再接受比特幣為購買特斯拉的支付工具，因擔憂比特幣挖礦對環境造成的衝擊，尤其挖礦相當消耗能源。

但馬斯克的立場後來稍微軟化，在支持比特幣的Microstrategy公司執行長塞勒（Michael Saylor）促成下，馬斯克同意與北美幾家比特幣挖礦公司的業主，討論能源使用的疑慮。

另外，各國對加密幣祭出新一波的監管措施，例如中國大陸已進一步打擊加密幣，美國 財政部也揭露最新計畫，將加重比特幣交易的課徵稅率；美國聯準會（Fed）也暗示可能推出數位美元。就連日本央行總裁黑田東彥加入其他全球央行抵制加密幣的行列，27日)受訪時表示，比特比大多數交易都是「投機性的，波動也極大，且幾乎沒有用作結算工具。」

比特幣的跌勢擴散至其他加密幣，包括幣安幣（Binance）、XRP以及Polkadot，本月皆同步大跌。