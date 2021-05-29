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美股微漲 市場擱下物價高漲數字 更關注就業報告

編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市周五在5月最後一個月交易日小漲作收，投資人對美國物價高漲似不以為意，轉而將目光投向下周公布的5月就業報告。美聯社
美國股市周五在5月最後一個月交易日小漲作收，投資人對美國物價高漲似不以為意，轉而將目光投向下周公布的5月就業報告。美聯社

美國股市周五在5月最後一個月交易日小漲作收，投資人對美國物價高漲似不以為意，轉而將目光投向下周公布的5月就業報告。下周一逢美國國觴節假日休市一天。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五小漲0.1%，道瓊工業指數上漲0.2%。5月下來，史坦普和道瓊守住漲勢，那斯達克跌1.5%。

費城半導體指數周五上漲0.9%，台積電ADR也延續台北交易股價漲勢，收漲1.4%。

聯準會（Fed）最偏好的通膨指標──核心個人消費支出（PCE）物價4月漲至3.1%，是1992年來最大漲幅，高於路透調查估計的2.9%。

法國興業銀行（Societe Generale）策略師葛瑞歐（Jorge Garayo）表示，美國公布4月消費者物價指數創13年最大漲幅之後，「市場便已心裡有數」。Bleakley 顧問集團投資長布克瓦說：「市場更在乎的7、8、9月的CPI數字，再來決定目前是不是一時情況。」

Fed已表明會容忍平均約在2%的通膨水準，除非認定通膨已居高不下。在最近公布的幾次數據之前，通膨幾乎都保持在2%以下。

BTIG證券及衍生性商品策略主管伊曼紐爾（Julian Emanuel）說：「PCE像近六周的其他通膨數字一樣高於預期，市場漸漸就會大聲質疑Fed堅持通膨只是一時性情況的看法。」

隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要指標。據彭博調查，經濟專家估計5月新增67.4萬個就業人口 。4月僅新增26.6萬，只有經濟專家原估的1/4。

MUFG美國總經策略主管龔克維斯（George Goncalves）說：「如果就業連兩個月不如預期，市場就會緊張了。」他預料實際數字會優於分析師預期，然後Fed在6月中開會時就可以說經濟仍在復甦的軌道上。

據Bespoke投資集團統計，過去20年來，道指6月上漲的比率只有40%，平均下跌0.7%，和9月並列一年中表現最差的兩個月。

伊曼紐爾表示，他研究發現，當核心PCE高於Fed的2%目標時，美股追溯至1989年的平均單月表現是下跌1.6%，其間醫療在內的防禦類股表現較好，各類科技股表現明顯遜色。

美國 指數 就業

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