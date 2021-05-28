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對復甦感樂觀 本周股指走升

財經新聞組／綜合報導
由於對經濟復甦的日益樂觀，28日主要股價指數走升，推動本周上揚。圖為紐約華爾街。(美聯社)
由於對經濟復甦的日益樂觀，28日主要股價指數走升，推動本周上揚。圖為紐約華爾街。(美聯社)

由於對經濟復甦的日益樂觀，28日主要股價指數走升，推動本周上揚。

道瓊工業平均指數上漲64.81點或0.19%收3萬4529.45點。史坦普500指數上漲3.23點或0.08%收4204.11點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲12.46點或0.09%收1萬2748.74點。

史指本周上揚1.2%，與紀錄高點距離只有0.8%，同期道指上漲0.9%，兩者都中止連續2周跌勢。那指上漲2.1%，創4月9日以來的最佳單周走勢。

就5月全月而言，道指和史指分別上漲1.9%和0.6%，為連續第4個月走升。那指本月則下跌1.5%，為7個月來首見收黑。

軟體公司Salesforce第1季營收超出華爾街預期，股價上漲5.43%。而惠普(HP)第2財季業績雖優於預期，但股價仍下跌8.94%。

關鍵通膨指標核心個人消費支出指數(PCE)在4月上升3.1%，高於預期的上揚2.9%，但沒有華爾街所擔心的那麼高。同時，上月儲蓄率仍保持在14.9%，而消費者支出增加了0.5%，符合預期。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)說，「這項數據讓聯準會(Fed)站有非常好的位置，通膨上升，但實際殖利率仍然很低。這基本上是暫時性的最佳狀態。」

在Reddit的WallStreetBets討論區中，散戶大軍推動的迷因股票再次飆升，AMC盤中飆升超過30%，然後在瘋狂交易中平盤微跌。

華府的全面基礎建設方案遭兩黨來回攻防，該方案可能進一步促進經濟復甦。參議院共和黨員27日向拜登總統提出9280億元的對案，遠低於拜登1.7兆元的額度。

指數 股價 拜登

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對美國經濟復甦信心增強 道瓊早盤漲逾150點

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