克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

近來美國 經濟現況引起許多人焦慮。媒體報導充斥著斗大標題，像是「原物料價格飛漲！」、「企業缺工！」、「通膨復熾宛如1970年代夢魘重現！」。但紐約時報專欄作家克魯曼 （Paul Krugman）呼籲人人放輕鬆，因為大致而言，他認為最近美國經歷的情形有如經濟「車輪打滑」——是常見的現象，通常並無大礙，經駕駛一番調整即可恢復正常行駛，無須過度驚慌。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在最新專欄文章中指出，當前美國經濟確實出現一些值得討論的狀況，引起不少嚴肅辯論，例如：職業婦女離開工作崗位，有多少是因為學校停課迫使媽媽們把工作放在一旁回家照顧子女？政府發放加碼版失業津貼，果真使勞工 不願重回職場接低薪工作？

明年展望會是如何，也是值得探討的問題：可不可能經濟開始變得過熱，迫使聯準會（Fed）急踩煞車，以防止物價上漲演變成更長期的通膨麻煩？據克魯曼研判，這應該不是最可能發生的結果，但他承認確實有此可能性。只是此刻許多駭人的新聞標題，大多反映「經濟力圖在幾秒內從0加速到60英里」可預料到的現象。

今年初，美國仍深陷新冠肺炎疫情深淵，每天病歿人數不斷改寫新高紀錄，單日死亡人數動輒超過3,500人。倚賴近距離肢體接觸的行業大致急凍，據餐廳訂位服務OpenTable.com統計，內用用餐人數大約銳減60%。

所幸疫苗施打計畫告捷，染疫死亡病例已陡降逾85%，且仍在下降中。隨著恐懼消退，美國經濟強勁反彈，復甦速度之快可能打破歷年紀錄。例如，現在餐廳訂位已經幾乎恢復正常。

然而，在經濟突然加速行駛的過程中，怎麼可能不留下一些輪胎打滑的痕跡，甚至可能聞到橡膠燒焦味？

因此之故，原本預料景氣長期沉淪的鋸木廠業者驚見需求暴增，措手不及，導致木材價格飛漲；租車公司去年急忙脫售一大部分的車，如今卻又連忙大量買車，促使二手車價格飆升。諸如此類。

那「缺工」報導又是怎麼回事？克魯曼指出，其中一些情況反映在高失業時期過後總是會發生的現象：習慣應徵者上門排隊求職的企業主驚覺「買方市場」結束而抓狂。2015年初的小企業調查顯示，雇主抱怨勞工嚴重短缺，但奇怪的是，從2010年展開的聘僱熱潮又延續了五年。所以，很難為抱怨招募不到人手的雇主掬一把同情淚，他們得認真思考求職者的提問：「你給多少薪水？」

不過，另有一些實證，比方說開出的職缺數字，顯示雇主增聘人手的腳步趕不上需求暴增的速度。托兒問題或許是另一因素。另有一些勞工，尤其是接近退休年齡者，就是不想再重操舊業，重拾昔日待遇差的工作。

但大致而言，克魯曼形容美國此刻目睹的，是經濟設法從靜態起跑加速到持續奔馳狀態時會遭遇的問題。這意味社會大眾要求供應商快馬加鞭提高產量，並期待雇主迅速招募到大量新員工。這些問題確實存在，但多數問題將在數月內自動化解。

那麼，這些或許為時短暫的問題，對較長期經濟展望有何意義？克魯曼的答案簡單明瞭：「毫無意義。」

勞工供不應求或許抑制了4月的就業成長，但最新數據指向就業成長可能反彈。4月通膨率比預期高，主因是二手車價格上漲使然。從這些現象，都無從推知該對「經濟過熱」的展望操多少心，更無法據此判斷美國還需要在基礎建設和家庭支持上投入多少支出（克魯曼的答案：「很多」） ，或如何支應這些支出計畫（答案：「對企業和富人加稅」）。

克魯曼的結論是，放輕鬆點。的確有些壞消息，但多半是「異常好消息的短暫副作用」：新冠病毒節節敗退，經濟將凱旋回歸。