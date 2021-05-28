6大銀行執行長國會作證 挨批「大撈」手續費

美國六大銀行執行長，摩根大通的戴蒙（圖）在內，周三與周四出席國會聽證會，遭議員嚴詞批評，事由包括疫情期間的高額手續費收入。(路透)

美國 六大銀行的執行長在美國國會接受議員兩天的嚴詞批評之際，他們的公司總市值共增加超過230億美元。

參院銀行委員會的聽證會自周三開始，第二輪聽證會周四在眾院 金融服務委員會舉行。出席作證的包括摩根大通（JPMorgan Chase）的戴蒙（Jamie Dimon）、高盛集團的索羅門（David Solomon）、摩根士丹利的高曼（James Gorman）、美國銀行的莫尼罕（Brian Moynihan）、花旗的芙瑞瑟（Jane Fraser）和富國銀行的沙夫（Charlie Scharf）。他們遭民主黨籍議員批評，事由包括手續費收太多，以及在促進種族正義上做得不夠。

參議員華倫（Elizabeth Warren）周三尤其為了帳戶透支的手續費問題，對戴蒙窮追猛打 ，砲轟摩根大通在相關費用上收進14.6億美元。戴蒙則辯護，為他的銀行豁免了客戶4億美元的透支費。眾院金融服務委員會主席華特斯（Maxine Waters）周四再對大銀行在疫情 期間「大撈」手續費表達疑慮。

共和黨籍議員抨擊這些銀行，為中國大陸企業提供融資，在美國卻迴避政治上不討好的業務。他們也花很多時間告訴幾位執行長，銀行應該與政治保持距離，警告企業不要在氣候變遷有害其業務的議題上採取「行動主義」。

議員砲聲隆隆，銀行股股價卻持續上漲，根據彭博資訊報導，這兩天的市值增加超過230億美元，顯示這些執行長大多完成預定任務：避免讓銀行業蒙上長期陰影的尷尬時刻或衝突。

另外，戴蒙和索羅門被問到加密貨幣投資時說，他們個人對此抱持懷疑態度，稱之為「買家需留意」的產品，但也表示他們的公司正在思考，如何能以安全的方式向客戶提供加密貨幣。

議員提問的廣度提醒外界這些大銀行涉足領域之廣，但未引發火花，凸顯這些公司在疫情引爆的經濟動盪中表現頗佳。這與2008年金融危機之後的情況有如天壤之別，當時華爾街是千夫所指，華盛頓則在積極加強監管。

駐華府的Capital Alpha Partners分析師Ian Katz說：「這些執行長參加聽證會的目標是，挺過去而不致造成更加繁瑣的監管，也不致讓他們與股東之間產生問題。他們大致成功了。」一些銀行業遊說人員私下表示，很滿意沒有出現公關失誤。