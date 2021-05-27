失業數據亮眼 道指升141點

勞動市場數據優於預期，美股走升。(美聯社)

美股走升，因勞動市場數據優於預期，激勵投資 人。

道瓊工業平均指數 上漲141.59點或0.41%至3萬4464.64點。史坦普500指數小漲4.89點或0.12%至4200.88點。那斯達克綜合指數微跌1.72點或0.01%至1萬3736.28點。由於對經濟復甦感到樂觀，波音上漲3.87%。

但是，隨著投資人轉向周期性股票而減碼科技股，整體股市大盤漲幅受限。微軟、Netflix、Alphabet和蘋果公司均下跌。

勞工部報導，初請失業金人數降至40.6萬，創下新的疫情低點，遠低於預期。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計，截至5月22日當周有42.5萬人申請失業救濟金。

Validus Risk Management北美資本市場負責人賈法里(Ali Jaffari)表示：「失業救濟申請人數一直在下降，本周數字又創下疫情新低。」「隨著美國經濟經由疫苗接種和重新開放措施出現進展，預計就業和勞動參與率將在未來幾個月回升。」

另一份經濟報告則顯示，商務部將第1季國內生產總值(GDP)成長率維持在初值6.4%不變。

數據分析軟體公司Snowflake上漲4.05%。輝達小跌1.35%，即使該晶片巨頭第1季營收和銷售額均超過華爾街預期。與去年相比，其營收成長88%。

由於投機交易再起，迷因股回升。GameStop上漲4.87%，AMC Entertainment回吐盤中漲幅，收漲35.58%。

在加拿大皇家銀行(RBC)調升評級後，福特上漲7.05%。該公司在宣布其電動車策略後，26日股價上漲8%。

參議院共和黨員公布了其9280億元的基礎建設對案，以回應拜登 總統1.7兆元方案；同時再次拒絕拜登調高公司稅的呼籲，指稱白宮可以用國會已經設定的資金或交通使用費來支付基礎建設成本。

財政部長葉倫(Janet Yellen)呼籲國會領導人增加支出，表示經通貨膨脹因素調整後支出已落後11年。

華爾街交易相對平靜。史指交易清淡，預計在陣亡將士紀念日周末前將持續如此。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「由於投資人繼續等待聯準會(Fed)的下一步動作，股市將保持平靜。」「低波動性和低交易量是假期前一周經常出現的情形。」