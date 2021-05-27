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Sony發下豪語：PS5將在下年度打破銷售紀錄

編譯陳律安／綜合外電
Sony發豪語：明年度PS5能打破銷售紀錄。路透
Sony發豪語：明年度PS5能打破銷售紀錄。路透

Sony集團計劃，在明年4月起的2022會計年度至少生產2,260萬台PS 5遊戲主機，以打破遊戲主機的年度銷售紀錄。然而，全球晶片荒可能阻礙Sony達成這項遠大的目標。

Sony互動娛樂事業（SIE）總裁兼執行長萊恩在27日的「投資人關係日」表示，SIE會確保能在2022年度打破主機年度銷售的紀錄。

Sony在1998年度銷售2,260萬台PS主機，銷量創歷來最高。Sony公司史上最暢銷的主機是PS2，總銷量逾1.55億台，而其銷售高峰出現在2002年度，共賣出2,200萬台。

萊恩這項雄心勃勃的談話，適逢全球晶片嚴重短缺衝擊包括汽車、科技等許多產業。

Sony上月宣布，計劃在本會計年度銷售超過1,480萬台的PS5，這個銷售目標已超越PS4上市第二年的出貨量。但Sony也坦承，晶片持續短缺不僅讓公司難以趕上需求，也可能影響主機的產量。

萊恩強調，有幾項因素將帶動PS5和整體遊戲事業成長，包括虛擬實境（VR）、雲端遊戲等尖端科技，以及PS5 在中國上市。

PS5於本月稍早在中國市場上市，萊恩說，市場接受度非常高，而Sony會在當地擴大行銷，聚焦於和在地廠商締結合作關係，並推出陸製遊戲。

晶片 中國 雲端

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