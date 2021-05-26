特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

消息人士透露，電動車大廠特斯拉準備採取異於往常的做法，預購晶片並提前付款，藉此確保重要零件的供應。（美聯社）

消息人士透露，電動車大廠特斯拉 （Tesla）準備採取異於往常的做法，預購晶片 並提前付款，藉此確保重要零件的供應。此外，特斯拉也研議收購一座工廠，做為克服全球半導體短缺問題的因應措施之一。

金融時報引述在半導體產業供應商、晶片業者和顧問公司的消息人士報導，特斯拉正與台灣 、南韓和美國的半導體供應業者討論確保晶片供應的計畫。

這些消息人士表示，特斯拉對於直接收購一座工廠的意向仍處於非常初步階段，由於這類收購做法往往涉及高昂成本，因此有其困難度。特斯拉需要最新一代的量產晶片，這些晶片主要在台灣和南韓生產。

特斯拉並未對上述消息置評。一名熟悉三星電子的人表示，三星已為客戶開設一些專門的產線，願意進行進一步討論。

在特斯拉有意直接提出付款承諾，以確保自家產能之際，正值從汽車到思科等電信設備業者都急著尋求新方式來克服全球晶片短缺問題。短缺問題已導致數家車廠被迫暫停產線，根據信評機構惠譽估計，這些干擾因素預期衝擊汽車產業今年5%的預估銷售。

一些晶片代工業者已開始允許大客戶預付訂金，以固定價格確保特定訂單。這對晶片代工業者而言，這類做法以往是很罕見的，因為根據不同客戶的訂單來靈活調度產能，向來是這些業者獲利能力的基礎。

特斯拉去年宣布要自行生產電池組時，展現出有意進軍零件生產的意圖。該公司已擁有一支自家內部的工程團隊，負責設計用於自動駕駛的高階半導體。

特斯拉供應鏈顧問業者Seraph Consulting表示：「他們將先買下產能，但積極考慮收購晶圓廠。」

但多數觀察人士認為，收購和營運一座晶片廠，對特斯拉這類車廠來說，「是太超過了」。

貝恩公司（Bain）上海合夥人辛哈（Velu Sinha）表示：「他們見到工廠的出售價格，就回去排隊了。」

一座頂尖的實驗室必須投資多達200億美元，而且營運極為複雜。