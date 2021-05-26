我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

COVAX計畫「跳票」疫苗用光了 92國落空了…

美中貿易對話通了 戴琪與劉鶴首度「坦率交換意見」

特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

編譯葉亭均／綜合外電
消息人士透露，電動車大廠特斯拉準備採取異於往常的做法，預購晶片並提前付款，藉此確保重要零件的供應。（美聯社）
消息人士透露，電動車大廠特斯拉準備採取異於往常的做法，預購晶片並提前付款，藉此確保重要零件的供應。（美聯社）

消息人士透露，電動車大廠特斯拉（Tesla）準備採取異於往常的做法，預購晶片並提前付款，藉此確保重要零件的供應。此外，特斯拉也研議收購一座工廠，做為克服全球半導體短缺問題的因應措施之一。

金融時報引述在半導體產業供應商、晶片業者和顧問公司的消息人士報導，特斯拉正與台灣、南韓和美國的半導體供應業者討論確保晶片供應的計畫。

這些消息人士表示，特斯拉對於直接收購一座工廠的意向仍處於非常初步階段，由於這類收購做法往往涉及高昂成本，因此有其困難度。特斯拉需要最新一代的量產晶片，這些晶片主要在台灣和南韓生產。

特斯拉並未對上述消息置評。一名熟悉三星電子的人表示，三星已為客戶開設一些專門的產線，願意進行進一步討論。

在特斯拉有意直接提出付款承諾，以確保自家產能之際，正值從汽車到思科等電信設備業者都急著尋求新方式來克服全球晶片短缺問題。短缺問題已導致數家車廠被迫暫停產線，根據信評機構惠譽估計，這些干擾因素預期衝擊汽車產業今年5%的預估銷售。

一些晶片代工業者已開始允許大客戶預付訂金，以固定價格確保特定訂單。這對晶片代工業者而言，這類做法以往是很罕見的，因為根據不同客戶的訂單來靈活調度產能，向來是這些業者獲利能力的基礎。

特斯拉去年宣布要自行生產電池組時，展現出有意進軍零件生產的意圖。該公司已擁有一支自家內部的工程團隊，負責設計用於自動駕駛的高階半導體。

特斯拉供應鏈顧問業者Seraph Consulting表示：「他們將先買下產能，但積極考慮收購晶圓廠。」

但多數觀察人士認為，收購和營運一座晶片廠，對特斯拉這類車廠來說，「是太超過了」。

貝恩公司（Bain）上海合夥人辛哈（Velu Sinha）表示：「他們見到工廠的出售價格，就回去排隊了。」

一座頂尖的實驗室必須投資多達200億美元，而且營運極為複雜。

特斯拉 晶片 台灣

上一則

大仁說財經 | 一葉知秋，荷蘭法院令殼牌大量減碳

延伸閱讀

自駕只靠純鏡頭？特斯拉掰了部分車款雷達

自駕只靠純鏡頭？特斯拉掰了部分車款雷達
轉移焦點？特斯拉在中國建數據中心 挨批逃避事故責任

轉移焦點？特斯拉在中國建數據中心 挨批逃避事故責任
特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化
特斯拉自駕系統 改變世界進行式

特斯拉自駕系統 改變世界進行式

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境