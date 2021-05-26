經濟重啟撐盤 股指普遍微升

陣亡將士紀念日周末前交易清淡。圖為26日的克利夫蘭機場。(美聯社)

美股小幅上漲，與經濟重新開放相關的股票再次支撐大盤。

史坦普500指數 攀升7.86點或0.19%至4196點，距歷史高點僅有1%。道瓊工業平均指數上漲10.59點或0.03%至3萬4322.05點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲80.82點或0.59%至1萬3738.00點。

陣亡將士紀念日周末前交易清淡。追踪大盤指數的SPDR S&P 500 ETF信託基金(SPY)交易量才略高於3350萬股，遠低於該ETF 30天平均成交量近7700萬股。

與經濟復甦有關的企業股價 上揚。嘉年華上漲2.76%。在郵輪營運商獲得批准開始與自願乘客進行試航後，皇家加勒比(Royal Caribbean)躍升3.91%，本周累計升幅達11%以上。

美國 新冠病例日均病例數已降至2萬5000例以下，並且近半美國人至少都已接受一劑疫苗接種。

福特汽車股價上漲8.55%。該汽車巨頭表示，到2025年，其在電動車方面的投資將增至300億元。

富國銀行(Wells Fargo)全球資深市場策略師雷恩(Scott Wren)表示：「2021年將繼續實現經濟成長的強勁復甦，低利率和通貨膨脹率都將適度上升。」「這種情況應有利於全球大多數股市，尤其是那些與經濟成長最密切相關的市場和類股。」

比特幣繼續回升，有助於金融市場的風險情緒。根據Coin Metrics數據，比特幣26日回升至4萬元以上。5月19日該加密貨幣一度暴跌30%觸及3萬1.51元的低點。持有比特幣的特斯拉上漲了2.39%。

Nordstrom未能達到華爾街對第1季度獲利預期，股價下跌5.84%。而Urban Outfitters在上季業績優於預期後上漲10.04%。

投資人密切關注華盛頓以及可能損害經濟進一步發展的基礎建設妥協情況。參議院共和黨員計畫本周向拜登總統提出對案，金額不到1兆元。

與此同時，包括摩根大通、美國商銀、花旗集團、富國銀行、高盛和摩根史坦利在內的美國大型銀行的CEO在參議院銀行委員會作證。

26日也是藍籌股道指創立125周年，該指數在一個多世紀前首次亮相時只有12支成份股。其最佳年份出現在1915年，當時道指上漲81.7%；而1931年則是表現最糟糕的一年，跌幅達52.7%。