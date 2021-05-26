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南韓多瘋加密幣？每四名大學生就有一人投資

編譯林聰毅／綜合外電
在這股加密貨幣熱潮中，南韓許多大學生將辛苦兼差賺來的錢押注在加密貨幣上。路透
在這股加密貨幣熱潮中，南韓許多大學生將辛苦兼差賺來的錢押注在加密貨幣上。路透

在這股加密貨幣熱潮中，南韓許多大學生將辛苦兼差賺來的錢押注在加密貨幣上。根據兼職工作資訊供應商Alba Heaven在5月17至19日對1,750名大學生的調查，受訪者中有23.6％投資加密貨幣，以男學生投資數位幣的比率較高，有34.4%，而女學生則有14.4%。

當被問及為什麼開始投資加密貨幣時，有25.2％表示因為可以用相對較少的金額開始投資。無論有無投資加密貨幣，有52.9％受訪者表示對加密貨幣持正面看法。當被問到正面看待加密幣的原因時，33％回答的理由是投資報酬率高。31％覺得投資門檻低，而15.1％表示這似乎是他們戰扭轉階級的最後機會。

這些南韓大學生平均投資了141萬韓元（1,260美元），其中三分之二是從兼職中獲得投資本錢，而15.7％表示這筆錢來自父母；每10名學生中就有1名甚至用儲蓄帳戶的錢投資加密幣。

儘管對投資加密幣抱持很高期望，但只有40.5％從這項投資賺到錢，平均獲利167萬韓元（約1,494美元）。 同時有三分之一蒙受虧損，平均損失了74萬韓元（662美元）。考慮到最近的市場暴跌，他們的損失可能更大。 投資加密貨幣的時間平均為3.7個月，這意味著大多數人是在市場接近峰頂時進場投資。

投資 貨幣 南韓

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