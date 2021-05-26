加密公司從銀行狠挖角 數位幣大漲、股票獎勵成誘因

數位資產價值大漲，正協助加密貨幣公司從一些主流金融領域的大型公司大舉挖角。路透

數位資產價值大漲，正協助加密貨幣 公司從一些主流金融領域的大型公司大舉挖角，包括高盛集團、全球最大避險基金橋水（Bridgewater）都傳出高層主管跳槽加密產業的消息。

金融時報報導，近期有不少傳統金融業高層主管離職，轉而投身加密貨幣公司，包括Coinbase宣布已聘僱高盛集團一名高層遊說人士，橋水基金的財務長戴爾比則改為效勞加密金融服務公司紐約數位投資集團（NYDIG）。

此外，加密貨幣交易所FTX本月聘請華爾街造市商Citadel證券公司的前高級技術主管哈里森（Brett Harrison），擔任美國 事業總裁。哈里森職涯的多數時間都投入為另一間造市商Jane Street開發演算交易系統。

根據人力聘僱和產業內部人事的說法，金融人才轉往加密貨幣領域的步調已加快，原因是數位資產活動激增。從高層主管到應屆畢業生轉向投入加密產業，和2017年加貨幣密熱潮期間，交易人士和銀行人士轉效勞加密領域的情況類似。

加密貨幣險基金Tyr Capital合夥人辛迪（Edouard Hindi）表示：「過去幾周，聘僱發生結構上的變化」，現在每周都會收到幾封具有傳統金融背景的求職人士電郵。他說，一些大型加密公司會提供資深求職者股票 和規模較小的現金薪酬方案，一些企業則提供加密貨幣或代幣做為額外薪酬。

聖保羅加密投資公司Dunamis Trading管理合夥人的涅托表示：「我們正從銀行挖角，而以往是銀行從我們這裡挖角。」他說，加密貨幣公司吸引人才的普遍方式是提供股票。

美國金融科技聘僱人士達利（Keith Daly）說：「用比特幣支付部分薪水，將不會是最終的寶藏。對於頂尖人才來說，重要的是在早期取得一家公司的股票。」